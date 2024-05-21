21 мая 2024

Румынский депутат Вылчан укусил за нос коллегу на заседании. Видео

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Депутат заявил, что на драку его спровоцировали Фото:

В Румынии депутат Дан Вылчан 21 мая укусил за нос коллегу из либеральной партии Флорина Романа. Инцидент произошел после заседания парламента, пишет сайт G4media.

«Вылчану пытался меня укусить за нос. Когда я опустил голову ударил меня с колена», — цитирует слова Романа издание. Инцидент случился в холле парламента. Сначала депутаты поругались, затем начали драться. Вылчан заявил, что на драку его спровоцировали.

В парламенте Грузии 1 мая депутаты перед началом заседания устроили драку. Причиной стал закон об иноагентах. Инцидент начался из-за словесной перепалки представителей оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта».

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В Румынии депутат Дан Вылчан 21 мая укусил за нос коллегу из либеральной партии Флорина Романа. Инцидент произошел после заседания парламента, пишет сайт G4media. «Вылчану пытался меня укусить за нос. Когда я опустил голову ударил меня с колена», — цитирует слова Романа издание. Инцидент случился в холле парламента. Сначала депутаты поругались, затем начали драться. Вылчан заявил, что на драку его спровоцировали. В парламенте Грузии 1 мая депутаты перед началом заседания устроили драку. Причиной стал закон об иноагентах. Инцидент начался из-за словесной перепалки представителей оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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