Румынский депутат Вылчан укусил за нос коллегу на заседании. Видео

22 мая 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Депутат заявил, что на драку его спровоцировали Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Румынии депутат Дан Вылчан 21 мая укусил за нос коллегу из либеральной партии Флорина Романа. Инцидент произошел после заседания парламента, пишет сайт G4media. «Вылчану пытался меня укусить за нос. Когда я опустил голову ударил меня с колена», — цитирует слова Романа издание . Инцидент случился в холле парламента. Сначала депутаты поругались, затем начали драться. Вылчан заявил, что на драку его спровоцировали. В парламенте Грузии 1 мая депутаты перед началом заседания устроили драку. Причиной стал закон об иноагентах. Инцидент начался из-за словесной перепалки представителей оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Румынии депутат Дан Вылчан 21 мая укусил за нос коллегу из либеральной партии Флорина Романа. Инцидент произошел после заседания парламента, пишет сайт G4media. «Вылчану пытался меня укусить за нос. Когда я опустил голову ударил меня с колена», — цитирует слова Романа издание. Инцидент случился в холле парламента. Сначала депутаты поругались, затем начали драться. Вылчан заявил, что на драку его спровоцировали. В парламенте Грузии 1 мая депутаты перед началом заседания устроили драку. Причиной стал закон об иноагентах. Инцидент начался из-за словесной перепалки представителей оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта».