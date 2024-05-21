Суд отменил оправдательный приговор свердловчанину, обвиняемому в убийстве

22 мая 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Дело Михаила Дихтяря будет повторно рассмотрено Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор Михаилу Дихтярю, которого обвиняют в гибели 30-летней Светланы Маминой. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Следствие считает, что в 2015 году Дихтярь, поссорившись с девушкой, толкнул ее под машину. Дело Дихтяря рассматривали в Первоуральском городском суде с присяжными. 31 января обвиняемому вынесли оправдательный приговор. «В облсуд поступили апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевшей. Они не согласились с приговором. Суд отменил оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение», — пояснили в облсуде. Дихтярь будет находиться под подпиской о невыезде. Мамина погибла в ноябре 2015 года. По данным следствия, находясь на обочине трассы Екатеринбург — Пермь, Дихтярь умышленно толкнул потерпевшую под автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. В 2022 году Дихтярь обвинялся в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Тогда же его приговорили к двум годам ограничения свободы, но из-за истечения срока давности он был освобожден от наказания. Затем обвинение ужесточили, вменив Дихтярю ст. 105 УК РФ (убийство). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор Михаилу Дихтярю, которого обвиняют в гибели 30-летней Светланы Маминой. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Следствие считает, что в 2015 году Дихтярь, поссорившись с девушкой, толкнул ее под машину. Дело Дихтяря рассматривали в Первоуральском городском суде с присяжными. 31 января обвиняемому вынесли оправдательный приговор. «В облсуд поступили апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевшей. Они не согласились с приговором. Суд отменил оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение», — пояснили в облсуде. Дихтярь будет находиться под подпиской о невыезде. Мамина погибла в ноябре 2015 года. По данным следствия, находясь на обочине трассы Екатеринбург — Пермь, Дихтярь умышленно толкнул потерпевшую под автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. В 2022 году Дихтярь обвинялся в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Тогда же его приговорили к двум годам ограничения свободы, но из-за истечения срока давности он был освобожден от наказания. Затем обвинение ужесточили, вменив Дихтярю ст. 105 УК РФ (убийство).