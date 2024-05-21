21 мая 2024

Суд отменил оправдательный приговор свердловчанину, обвиняемому в убийстве

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, камера, зал заседания, конференц зал, камера видеонаблюдения, герб россии, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, конференц-зал
Дело Михаила Дихтяря будет повторно рассмотрено Фото:

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор Михаилу Дихтярю, которого обвиняют в гибели 30-летней Светланы Маминой. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Следствие считает, что в 2015 году Дихтярь, поссорившись с девушкой, толкнул ее под машину.

Дело Дихтяря рассматривали в Первоуральском городском суде с присяжными. 31 января обвиняемому вынесли оправдательный приговор. «В облсуд поступили апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевшей. Они не согласились с приговором. Суд отменил оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение», — пояснили в облсуде. Дихтярь будет находиться под подпиской о невыезде.

Мамина погибла в ноябре 2015 года. По данным следствия, находясь на обочине трассы Екатеринбург — Пермь, Дихтярь умышленно толкнул потерпевшую под автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. В 2022 году Дихтярь обвинялся в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Тогда же его приговорили к двум годам ограничения свободы, но из-за истечения срока давности он был освобожден от наказания. Затем обвинение ужесточили, вменив Дихтярю ст. 105 УК РФ (убийство).

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Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор Михаилу Дихтярю, которого обвиняют в гибели 30-летней Светланы Маминой. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Следствие считает, что в 2015 году Дихтярь, поссорившись с девушкой, толкнул ее под машину. Дело Дихтяря рассматривали в Первоуральском городском суде с присяжными. 31 января обвиняемому вынесли оправдательный приговор. «В облсуд поступили апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевшей. Они не согласились с приговором. Суд отменил оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение», — пояснили в облсуде. Дихтярь будет находиться под подпиской о невыезде. Мамина погибла в ноябре 2015 года. По данным следствия, находясь на обочине трассы Екатеринбург — Пермь, Дихтярь умышленно толкнул потерпевшую под автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. В 2022 году Дихтярь обвинялся в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Тогда же его приговорили к двум годам ограничения свободы, но из-за истечения срока давности он был освобожден от наказания. Затем обвинение ужесточили, вменив Дихтярю ст. 105 УК РФ (убийство).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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