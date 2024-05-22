Маркетплейс из Турции отобрал миллионы у челябинской фирмы

Маркетплейс STAHLS Ithalat Ihracat Ltd из Тандогана (Турция) взыскал с компании «ПраймТорг» в Челябинске 4,3 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, компания недопоставила за рубеж графит.
«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ответчика ООО «ПраймТорг» в пользу истца STAHLS Ithalat Ihracat Ltd, задолженность», — следует из решения суда.
В сентябре 2022 года турецкая компания заказала поставку коллоидно-графитового препарата на 5,043 млн рублей. Средства были перечислены, и челябинская фирма договорилась о выпуске материала с российским партнером ООО «Коллоидно-графитовые препараты». Сумма контракта составила 5,008 млн рублей. По выставленному счету челябинцы оплатили только два миллиона. На эту сумму поставили товар в Турцию. Не дождавшись оставшегося, иностранцы летом 2023 года обратились в суд.
Маркетплейс за недоставленный в полном объеме товар столкнулся со штрафом от грузополучателя в размере восьми тысяч евро. В результате сумма взысканной задолженности сложилась из этих штрафных санкций, недополученной разницы между оплаченным и поставленным объемом, процентов за пользование чужими средствами.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора. К моменту публикации истец не ответил, в офисе ответчика не взяли телефонную трубку.
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