Турецкий маркетплейс потребовал с челябинской фирмы почти четыре миллиона

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Инициатор спора потребовал наложить на денежные средства ответчика обеспечительные меры Фото:

Компания STAHLS Ithalat Ihracat Ltd из Тандогана (Турция), представляющая услуги маркетплейса, потребовала в суде от фирмы «ПраймТорг» из Челябинска почти четыре миллиона рублей. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

«STAHLS Ithalat Ihracat обратилася в Арбитражный суд Челябинской области. В исковом заявлении к ООО „ПраймТорг“ заявлены требования о взыскании 3,8 млн рублей», — отметил суд в своем определении. По данным картотеки арбитражных дел, кроме финансового спора, истец намеревается расторгнуть с челябинцами контракт.

Инициатор спора потребовал наложить на денежные средства ответчика обеспечительные меры. Решение об этом суд не принял, оставив заявление без движения до 11 августа. К этому времени иностранная компания должна устранить технические замечания.

Как следует из данных СБИС, российский партнер турецкой компании занимается оптовой торговлей. На сайте маркетплейса представлены продавцы из разных стран, в частности, из Филиппин, Индии, Китая и других.

При подготовке материала URA.RU обратилось в компанию «ПраймТорг» с запросом. К моменту публикации ответ на него не поступал.

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Компания STAHLS Ithalat Ihracat Ltd из Тандогана (Турция), представляющая услуги маркетплейса, потребовала в суде от фирмы «ПраймТорг» из Челябинска почти четыре миллиона рублей. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел. «STAHLS Ithalat Ihracat обратилася в Арбитражный суд Челябинской области. В исковом заявлении к ООО „ПраймТорг“ заявлены требования о взыскании 3,8 млн рублей», — отметил суд в своем определении. По данным картотеки арбитражных дел, кроме финансового спора, истец намеревается расторгнуть с челябинцами контракт. Инициатор спора потребовал наложить на денежные средства ответчика обеспечительные меры. Решение об этом суд не принял, оставив заявление без движения до 11 августа. К этому времени иностранная компания должна устранить технические замечания. Как следует из данных СБИС, российский партнер турецкой компании занимается оптовой торговлей. На сайте маркетплейса представлены продавцы из разных стран, в частности, из Филиппин, Индии, Китая и других. При подготовке материала URA.RU обратилось в компанию «ПраймТорг» с запросом. К моменту публикации ответ на него не поступал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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