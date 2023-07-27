Турецкий маркетплейс потребовал с челябинской фирмы почти четыре миллиона

27 июля 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Инициатор спора потребовал наложить на денежные средства ответчика обеспечительные меры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Компания STAHLS Ithalat Ihracat Ltd из Тандогана (Турция), представляющая услуги маркетплейса, потребовала в суде от фирмы «ПраймТорг» из Челябинска почти четыре миллиона рублей. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел. «STAHLS Ithalat Ihracat обратилася в Арбитражный суд Челябинской области. В исковом заявлении к ООО „ПраймТорг“ заявлены требования о взыскании 3,8 млн рублей», — отметил суд в своем определении. По данным картотеки арбитражных дел, кроме финансового спора, истец намеревается расторгнуть с челябинцами контракт. Инициатор спора потребовал наложить на денежные средства ответчика обеспечительные меры. Решение об этом суд не принял, оставив заявление без движения до 11 августа. К этому времени иностранная компания должна устранить технические замечания. Как следует из данных СБИС, российский партнер турецкой компании занимается оптовой торговлей. На сайте маркетплейса представлены продавцы из разных стран, в частности, из Филиппин, Индии, Китая и других. При подготовке материала URA.RU обратилось в компанию «ПраймТорг» с запросом. К моменту публикации ответ на него не поступал.

Компания STAHLS Ithalat Ihracat Ltd из Тандогана (Турция), представляющая услуги маркетплейса, потребовала в суде от фирмы «ПраймТорг» из Челябинска почти четыре миллиона рублей. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел. «STAHLS Ithalat Ihracat обратилася в Арбитражный суд Челябинской области. В исковом заявлении к ООО „ПраймТорг“ заявлены требования о взыскании 3,8 млн рублей», — отметил суд в своем определении. По данным картотеки арбитражных дел, кроме финансового спора, истец намеревается расторгнуть с челябинцами контракт. Инициатор спора потребовал наложить на денежные средства ответчика обеспечительные меры. Решение об этом суд не принял, оставив заявление без движения до 11 августа. К этому времени иностранная компания должна устранить технические замечания. Как следует из данных СБИС, российский партнер турецкой компании занимается оптовой торговлей. На сайте маркетплейса представлены продавцы из разных стран, в частности, из Филиппин, Индии, Китая и других. При подготовке материала URA.RU обратилось в компанию «ПраймТорг» с запросом. К моменту публикации ответ на него не поступал.