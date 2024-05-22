Новак рассказал, как восстанавливаются поврежденные ВСУ объекты в России

Новак: восстановление объектов ТЭК после атак БПЛА идет быстрыми темпами

22 мая 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Восстановление энергетических объектов в России идет быстрыми темпами, заявил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восстановление энергообъектов, которые пострадали после атаки беспилотников ВСУ, идет быстрыми темпами. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «Конечно, на 100% исключить атаки невозможно. Иногда случаются те ситуации, которые были. Тем не менее идет восстановление быстрыми темпами для того, чтобы обеспечивать работу предприятий в полном объеме», — заявил Александр Новак. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале . Новак отметил, что также в стране совершенствуются различные механизмы и технологии, которые защищают здания от беспилотников. По его словам, эта работа идет в постоянном режиме. Руководитель исполкома «Народного фронта», ветеран СВО Дмитрий Афанасьев в разговоре с URA.RU отметил, что важные объекты инфраструктуры на территориях, которые постоянно подвергаются атакам, уже защищают военные. Он уточнил, что все важные объекты там прикрыты, чтобы минимизировать урон от попадания дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восстановление энергообъектов, которые пострадали после атаки беспилотников ВСУ, идет быстрыми темпами. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «Конечно, на 100% исключить атаки невозможно. Иногда случаются те ситуации, которые были. Тем не менее идет восстановление быстрыми темпами для того, чтобы обеспечивать работу предприятий в полном объеме», — заявил Александр Новак. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Новак отметил, что также в стране совершенствуются различные механизмы и технологии, которые защищают здания от беспилотников. По его словам, эта работа идет в постоянном режиме. Руководитель исполкома «Народного фронта», ветеран СВО Дмитрий Афанасьев в разговоре с URA.RU отметил, что важные объекты инфраструктуры на территориях, которые постоянно подвергаются атакам, уже защищают военные. Он уточнил, что все важные объекты там прикрыты, чтобы минимизировать урон от попадания дронов.