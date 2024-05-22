Новак рассказал, как восстанавливаются поврежденные ВСУ объекты в России

Восстановление энергообъектов, которые пострадали после атаки беспилотников ВСУ, идет быстрыми темпами. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Конечно, на 100% исключить атаки невозможно. Иногда случаются те ситуации, которые были. Тем не менее идет восстановление быстрыми темпами для того, чтобы обеспечивать работу предприятий в полном объеме», — заявил Александр Новак. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем
Новак отметил, что также в стране совершенствуются различные механизмы и технологии, которые защищают здания от беспилотников. По его словам, эта работа идет в постоянном режиме.
Руководитель исполкома «Народного фронта», ветеран СВО Дмитрий Афанасьев в разговоре с URA.RU отметил, что важные объекты инфраструктуры на территориях, которые постоянно подвергаются атакам, уже защищают военные. Он уточнил, что все важные объекты там прикрыты, чтобы минимизировать урон от попадания дронов.
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