Самые дешевые авианаправления из ХМАО на начало лета

Дешевле всего в начале июня из Сургута обойдутся перелеты в Тюменскую и Красноярскую области, а также в Татарстан. Среди авианаправлений с низкими ценами также оказался Екатеринбург. URA.RU подготовило подборку городов по данным «Авиасейлс», куда югорчане смогут слетать по цене в пределах 10 тысяч рублей.
«Билет на самолет в одну сторону из Сургута в Тобольск на 3 июня стоит около 3,5 тысяч рублей. Рейс в Тюмень обойдется дороже — более 7,5 тысяч», — следует из карты цен сервиса. Перелеты в Красноярск и Набережные Челны в это время обойдутся около 7-8 тысяч рублей.
Рейсы в Екатеринбург и Кемерово тем временем стоят более 8,5 тысяч. А вот перелет в Москву из Сургута в первых числах июня обойдется югорчанам более 10,5 тысяч рублей.
У жителей Нижневартовска в это время будет возможность улететь в Челябинск более чем за 6 тысяч рублей, а также в Омск — примерно за 9,5 тысяч. А увидеть Самару нижневартовцы могут примерно за 10 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО бросились покупать дешевые круизы в Турцию. Среди прочих зарубежных направлений оно обходится югорчанам дешевле, поскольку для путешествия не нужно тратиться на визу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!