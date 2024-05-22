Туристы из ХМАО бросились покупать дешевые круизы в Турцию

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны круизы из Сочи в Турцию. Среди прочих направление обходится югорчанам дешевле, поскольку для путешествия не нужно тратиться на визу. Об этом URA.RU рассказала владелица турагентства Елена Соловьева.
«С мая набирают популярность путешествия по Средиземному морю. Сами круизы доступные и их тоже бронируют, но меньше из-за дорогих расходов на визу. Многие путешествуют по программе из Сочи в Стамбул. Лайнеры заходят в турецкие живописные порты, а в самом Стамбуле, например, можно и покупаться. Это направление более доступно, потому что здесь нет визовых заморочек», — поясняет Соловьева.
Пользуются популярностью у югорчан и речные круизы по России. Среди топовых направлений оказались путешествия по Волге. «Увидеть Россию с воды — это очень красиво. Плюс сами лайнеры комфортабельные с каютами, ресторанами — проживание как в отеле. И каждое утро туристы просыпаются в новом порту, где проходят экскурсии. Так можно посмотреть очень много городов», — рассказывает турагент.
Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО стали активно путешествовать в Санкт-Петербург. В турагентстве «Семь чудес» поясняли, что отдых в северной столице пользуется популярностью у югорчан как в мае, так и в начале лета.
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