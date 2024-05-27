«Опора России» поддержит Текслера на выборах губернатора Челябинской области. Фото

27 мая 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил о поддержке организацией Алексея Текслера на выборах губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» поддерживает губернатора Челябинской области Алексея Текслера на сентябрьских выборах главы региона. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе заксобрания региона, уточнив, что заявление прозвучало на встрече спикера ЗСО Олега Гербера и президента «Опоры России» Александра Калинина в Челябинске. «Мы отмечаем последовательный и системный подход к взаимодействию региональной власти и предпринимательского сообщества. Видим личную заинтересованность и вовлеченность в эту тему губернатора области Алексея Леонидовича Текслера. Сегодня на встрече я сообщил о готовности „Опоры России“ поддержать Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области», — цитирует Калинина пресс-служба ЗСО. По словам Калинина, поддержка малого и среднего бизнеса в регионе идет по нескольким направлениям. Это и льготные налоговые режимы, и помощь начинающим предпринимателям, и поддержка стартапов. В 2019 году в Челябинской области оборот малого бизнеса составлял 1,6 трлн рублей, а в 2023 он вырос до 2,3 трлн рублей. Увеличилось и количество предпринимателей — уже более 140 тысяч предприятий работают на территории области, при этом открываются новые производства, развивается торговля и сфера услуг. Зарегистрировано более 200 тысяч самозанятых. Это, по мнению президента «Опоры России», свидетельствует о том, что область развивается динамично и уверенно. Олег Гербер поблагодарил Калинина за сотрудничество. Он отметил, что представители «Опоры России» выступают экспертами всех инициатив, которые разрабатываются и принимаются региональной властью. «Исполнительная и законодательная власть области всегда занимали единую позицию в вопросе поддержки бизнеса и предпринимательства. Только за последние несколько лет в Челябинской области был принят целый пакет таких законов. Региональная власть и „Опора России“ успешно сотрудничают по всем основным направлениям», — подчеркнул Гербер. Гербер добавил, что представители «Опоры России» являются депутатами ЗСО и принимают самое активное участие в законотворческой деятельности. В частности, вице-президент организации Евгений Илле возглавляет комитет заксобрания по экономической политике. То, что такая авторитетная общественная организация готова оказать поддержку главе региона, подтверждает правильность экономической политики, которая реализуется в области. По мнению спикера заксобрания, этот курс должен быть продолжен. Олег Гербер (на фото слева), Александр Калинин (в центре) и Евгений Илле обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» поддерживает губернатора Челябинской области Алексея Текслера на сентябрьских выборах главы региона. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе заксобрания региона, уточнив, что заявление прозвучало на встрече спикера ЗСО Олега Гербера и президента «Опоры России» Александра Калинина в Челябинске. «Мы отмечаем последовательный и системный подход к взаимодействию региональной власти и предпринимательского сообщества. Видим личную заинтересованность и вовлеченность в эту тему губернатора области Алексея Леонидовича Текслера. Сегодня на встрече я сообщил о готовности „Опоры России“ поддержать Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области», — цитирует Калинина пресс-служба ЗСО. По словам Калинина, поддержка малого и среднего бизнеса в регионе идет по нескольким направлениям. Это и льготные налоговые режимы, и помощь начинающим предпринимателям, и поддержка стартапов. В 2019 году в Челябинской области оборот малого бизнеса составлял 1,6 трлн рублей, а в 2023 он вырос до 2,3 трлн рублей. Увеличилось и количество предпринимателей — уже более 140 тысяч предприятий работают на территории области, при этом открываются новые производства, развивается торговля и сфера услуг. Зарегистрировано более 200 тысяч самозанятых. Это, по мнению президента «Опоры России», свидетельствует о том, что область развивается динамично и уверенно. Олег Гербер поблагодарил Калинина за сотрудничество. Он отметил, что представители «Опоры России» выступают экспертами всех инициатив, которые разрабатываются и принимаются региональной властью. «Исполнительная и законодательная власть области всегда занимали единую позицию в вопросе поддержки бизнеса и предпринимательства. Только за последние несколько лет в Челябинской области был принят целый пакет таких законов. Региональная власть и „Опора России“ успешно сотрудничают по всем основным направлениям», — подчеркнул Гербер. Гербер добавил, что представители «Опоры России» являются депутатами ЗСО и принимают самое активное участие в законотворческой деятельности. В частности, вице-президент организации Евгений Илле возглавляет комитет заксобрания по экономической политике. То, что такая авторитетная общественная организация готова оказать поддержку главе региона, подтверждает правильность экономической политики, которая реализуется в области. По мнению спикера заксобрания, этот курс должен быть продолжен.