В Челябинске из-за высокого спроса подорожало жилье на вторичном рынке

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Клипарт на тему недвижимость. Курган, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
В Челябинске купить вторичную квартиру можно за 2 млн 800 тысяч рублей Фото:

В Челябинске с 8 по 23 мая двухкомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали почти на две тысячи рублей за квадрат, с 96 тысяч 700 рублей до 98 тысяч 700 рублей за квадратный метр. При этом минимальная цена таких квартир выросла до 2 млн 800 тысяч рублей за объект. Как объяснила URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова, данная ситуация связана с высоким спросом на вторичную недвижимость, на данный момент вторичные квартиры существенно дешевле, чем новое жилье.

«В Челябинске на данный момент вторичное жилье гораздо дешевле квартир в новостройках при условии покупки жилья не по ипотеке, а за наличный расчет. Соответственно, на него наблюдается высокий спрос. Меньше чем за месяц двухкомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 2 тысячи рублей до 98 тысяч 700 рублей за квадратный метр. В среднем такие объекты на данный момент стоят от 2 млн 790 рулей до 11 млн рублей за объект», — следует из информации, предоставленной риелтором Надеждой Кушновой, а также из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

По словам Надежды Кушновой, на данный момент покупка вторичной квартиры за наличный расчет обойдется гораздо дешевле, чем квартира в новостройке. Кроме того, с 1 июля из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки может еще больше вырасти спрос на вторичные жилье, в таком случае увеличится и стоимость квартир на вторичном рынке.

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В Челябинске с 8 по 23 мая двухкомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали почти на две тысячи рублей за квадрат, с 96 тысяч 700 рублей до 98 тысяч 700 рублей за квадратный метр. При этом минимальная цена таких квартир выросла до 2 млн 800 тысяч рублей за объект. Как объяснила URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова, данная ситуация связана с высоким спросом на вторичную недвижимость, на данный момент вторичные квартиры существенно дешевле, чем новое жилье. «В Челябинске на данный момент вторичное жилье гораздо дешевле квартир в новостройках при условии покупки жилья не по ипотеке, а за наличный расчет. Соответственно, на него наблюдается высокий спрос. Меньше чем за месяц двухкомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 2 тысячи рублей до 98 тысяч 700 рублей за квадратный метр. В среднем такие объекты на данный момент стоят от 2 млн 790 рулей до 11 млн рублей за объект», — следует из информации, предоставленной риелтором Надеждой Кушновой, а также из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. По словам Надежды Кушновой, на данный момент покупка вторичной квартиры за наличный расчет обойдется гораздо дешевле, чем квартира в новостройке. Кроме того, с 1 июля из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки может еще больше вырасти спрос на вторичные жилье, в таком случае увеличится и стоимость квартир на вторичном рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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