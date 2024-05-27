В Челябинске из-за высокого спроса подорожало жилье на вторичном рынке

27 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Челябинске купить вторичную квартиру можно за 2 млн 800 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске с 8 по 23 мая двухкомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали почти на две тысячи рублей за квадрат, с 96 тысяч 700 рублей до 98 тысяч 700 рублей за квадратный метр. При этом минимальная цена таких квартир выросла до 2 млн 800 тысяч рублей за объект. Как объяснила URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова, данная ситуация связана с высоким спросом на вторичную недвижимость, на данный момент вторичные квартиры существенно дешевле, чем новое жилье. «В Челябинске на данный момент вторичное жилье гораздо дешевле квартир в новостройках при условии покупки жилья не по ипотеке, а за наличный расчет. Соответственно, на него наблюдается высокий спрос. Меньше чем за месяц двухкомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 2 тысячи рублей до 98 тысяч 700 рублей за квадратный метр. В среднем такие объекты на данный момент стоят от 2 млн 790 рулей до 11 млн рублей за объект», — следует из информации, предоставленной риелтором Надеждой Кушновой, а также из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. По словам Надежды Кушновой, на данный момент покупка вторичной квартиры за наличный расчет обойдется гораздо дешевле, чем квартира в новостройке. Кроме того, с 1 июля из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки может еще больше вырасти спрос на вторичные жилье, в таком случае увеличится и стоимость квартир на вторичном рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 8 по 23 мая двухкомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали почти на две тысячи рублей за квадрат, с 96 тысяч 700 рублей до 98 тысяч 700 рублей за квадратный метр. При этом минимальная цена таких квартир выросла до 2 млн 800 тысяч рублей за объект. Как объяснила URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова, данная ситуация связана с высоким спросом на вторичную недвижимость, на данный момент вторичные квартиры существенно дешевле, чем новое жилье. «В Челябинске на данный момент вторичное жилье гораздо дешевле квартир в новостройках при условии покупки жилья не по ипотеке, а за наличный расчет. Соответственно, на него наблюдается высокий спрос. Меньше чем за месяц двухкомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 2 тысячи рублей до 98 тысяч 700 рублей за квадратный метр. В среднем такие объекты на данный момент стоят от 2 млн 790 рулей до 11 млн рублей за объект», — следует из информации, предоставленной риелтором Надеждой Кушновой, а также из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. По словам Надежды Кушновой, на данный момент покупка вторичной квартиры за наличный расчет обойдется гораздо дешевле, чем квартира в новостройке. Кроме того, с 1 июля из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки может еще больше вырасти спрос на вторичные жилье, в таком случае увеличится и стоимость квартир на вторичном рынке.