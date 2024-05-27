За ловлю какой рыбы в Пермском крае придется заплатить штраф

Из пермских рек нельзя вылавливать шесть видов рыб

28 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Рыбак, поймавший запрещенную рыбу, должен ее отпустить Фото: Алексей Андронов © URA.RU Шесть видов рыб нельзя ловить в реках Пермского края. Если рыбак не отпустит запрещенную к вылову рыбу, то ему придется платить штраф. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Ольга Ельченкова. «Абсолютно всегда на территории Пермского края запрещено вылавливать тайменя, стерлядь, сазана в Камском водохранилище, хариуса в окрестностях Перми, подкаменщика и белоперого пескаря. Двух последних практически невозможно поймать в пермских реках. В любом случае, если рыбак поймал запрещенную к вылову рыбу, то он обязан ее отпустить. В противном случае он будет привлечен к административной ответственности и будет вынужден заплатить штраф», — рассказала Ольга Ельченкова. Она также отметила, что всем любителям рыбалки стоить быть внимательными и аккуратными в связи с тем, что на территории региона до сих пор действует нерестовый запрет. Запрещено ловить рыбу в Камском водохранилище с 5 мая по 15 июня и в Воткинском с 1 мая по 10 июня. Также нельзя рыбачить на расстоянии двух километров от Камской и Чайковской ГЭС. Подробный список участков, где запрещена ловля рыбы опубликован на официальном сайте Волго-Камского территориального управления федерального агентства по рыболовству в памятке для рыболовов-любителей Пермского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть видов рыб нельзя ловить в реках Пермского края. Если рыбак не отпустит запрещенную к вылову рыбу, то ему придется платить штраф. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Ольга Ельченкова. «Абсолютно всегда на территории Пермского края запрещено вылавливать тайменя, стерлядь, сазана в Камском водохранилище, хариуса в окрестностях Перми, подкаменщика и белоперого пескаря. Двух последних практически невозможно поймать в пермских реках. В любом случае, если рыбак поймал запрещенную к вылову рыбу, то он обязан ее отпустить. В противном случае он будет привлечен к административной ответственности и будет вынужден заплатить штраф», — рассказала Ольга Ельченкова. Она также отметила, что всем любителям рыбалки стоить быть внимательными и аккуратными в связи с тем, что на территории региона до сих пор действует нерестовый запрет. Запрещено ловить рыбу в Камском водохранилище с 5 мая по 15 июня и в Воткинском с 1 мая по 10 июня. Также нельзя рыбачить на расстоянии двух километров от Камской и Чайковской ГЭС. Подробный список участков, где запрещена ловля рыбы опубликован на официальном сайте Волго-Камского территориального управления федерального агентства по рыболовству в памятке для рыболовов-любителей Пермского края.