Депутат Вершинин вступился за самого молодого мэра ХМАО, переехавшего в Тюмень

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин вступился за экс-мэром поселка Половинка (ХМАО) Александром Старжинским, который переехал в Тюмень и стал риэлтором. Он сказал, что не удивлен такому решению, ведь «ответственности у главы море — чуть что, все шишки на него».
«Вижу хихиканья в отдельных югорских каналах по поводу таких карьерных решений. Но на самом деле смешного нет ничего! … Дожили до того, что человеку спокойнее, прибыльнее и надёжнее работать риэлтором в Тюмени, чем главой посёлка в Югре. И я ничуть не удивлён. Ответственности у главы море — чуть что, все шишки на него, и штрафы тоже. Пожнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура, начальство, только успевай отбиваться», — написал Вершинин в своем telegram-канале.
Он добавил, что в органах власти и социальном блоке очень остро стоит проблема с нехваткой и «старением» кадров. Вершинин переживает, что такими темпами просто не останется людей, которые смогут там работать.
Старжинский, ставший самым молодым мэром России в 24 года, уехал из ХМАО в Тюмень и ушел из политики. Он выложил в своих соцсетях видео, где заявил, что «молодые и амбициозные специалисты в округе не нужны». Теперь он будет продавать недвижимость в Тюмени.
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