В центре Перми образовалась пробка из трамваев

Трамваи остановились в центре Перми
В центре Перми с рельсов сошел трамвай. Из-за этого другие вынуждены стоять в огромной пробке.
«Пробка из 25 трамваев образовалась в центре города. На пересечении Ленина и 25 октября один трамвай сошел с рельсов», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».
В департаменте транспорта мэрии Перми говорят, что трамваи №4, 5 и 7 задерживаются на улице Ленина «из-за неполадок на линии». Вагоны, следующие в центр города, разворачиваются через Горьковское кольцо.
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