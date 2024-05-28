В центре Перми образовалась пробка из трамваев

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Трамваи остановились в центре Перми
Трамваи остановились в центре Перми Фото:

В центре Перми с рельсов сошел трамвай. Из-за этого другие вынуждены стоять в огромной пробке.

«Пробка из 25 трамваев образовалась в центре города. На пересечении Ленина и 25 октября один трамвай сошел с рельсов», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».

В департаменте транспорта мэрии Перми говорят, что трамваи №4, 5 и 7 задерживаются на улице Ленина «из-за неполадок на линии». Вагоны, следующие в центр города, разворачиваются через Горьковское кольцо.

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В центре Перми с рельсов сошел трамвай. Из-за этого другие вынуждены стоять в огромной пробке. «Пробка из 25 трамваев образовалась в центре города. На пересечении Ленина и 25 октября один трамвай сошел с рельсов», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь». В департаменте транспорта мэрии Перми говорят, что трамваи №4, 5 и 7 задерживаются на улице Ленина «из-за неполадок на линии». Вагоны, следующие в центр города, разворачиваются через Горьковское кольцо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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