Челябинские семьи скупают маленькие квартиры после того, как их запретили строить в Москве. Инфографика

В Челябинске за десять дней спрос на квартиры-невелички вырос на 33%
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
Спрос на маленькие квартиры в Челябинске с 16 по 25 мая вырос на 33% Фото:

В Челябинске за десять дней после объявления инициативы про запрет на строительство маленьких квартир в Москве на первичном рынке жилья интерес к таким объектам повысился на 33%, а на вторичном рынке жилья на 3%. Об этом 29 мая рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске спрос на квартиры площадью до 28 квадратных метров в Челябинске по итогам периода с 16 по 25 мая вырос на 33% в новостройках и на 3% в старом жилом фонде по сравнению с периодом с 6 по 15 мая, до новости об инициативе. Это больше, чем рост в среднем по России в сегменте новостроек, где интерес к таким объектам увеличился на 7%», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость.

Как отметили в пресс-службе, количество выставленных на продажу небольших квартир площадью до 28 квадратных метров на вторичном рынке Челябинска за десять дней с момента новости выросло на 6%. Что касается цен, то и в новостройках, и в старом фонде цены не изменились.

В свою очередь руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев подчеркнул, в Москве доля квартир площадью до 28 квадратных метров в новостройках сегодня составляет 16%, на вторичном рынке — 17%. Это больше, чем в среднем по России, где таких объектов 11% и 8% соответственно.

В столице такая ситуация объясняется более высокой активностью застройщиков при строительстве компактных форматов жилья, что в свою очередь продиктовано интересом покупателей. Алексеев предположил, что из-за введения ограничений на строительство маленьких квартир, можно прогнозировать переключение спроса на апартаменты небольшого размера, поскольку их новое регулирование не затронет.

Доля квартир площадью до 28 квадратных метров в новостройках Челябинска составляет 11%
Доля квартир площадью до 28 квадратных метров в новостройках Челябинска составляет 11%

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В Челябинске за десять дней после объявления инициативы про запрет на строительство маленьких квартир в Москве на первичном рынке жилья интерес к таким объектам повысился на 33%, а на вторичном рынке жилья на 3%. Об этом 29 мая рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске спрос на квартиры площадью до 28 квадратных метров в Челябинске по итогам периода с 16 по 25 мая вырос на 33% в новостройках и на 3% в старом жилом фонде по сравнению с периодом с 6 по 15 мая, до новости об инициативе. Это больше, чем рост в среднем по России в сегменте новостроек, где интерес к таким объектам увеличился на 7%», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость. Как отметили в пресс-службе, количество выставленных на продажу небольших квартир площадью до 28 квадратных метров на вторичном рынке Челябинска за десять дней с момента новости выросло на 6%. Что касается цен, то и в новостройках, и в старом фонде цены не изменились. В свою очередь руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев подчеркнул, в Москве доля квартир площадью до 28 квадратных метров в новостройках сегодня составляет 16%, на вторичном рынке — 17%. Это больше, чем в среднем по России, где таких объектов 11% и 8% соответственно. В столице такая ситуация объясняется более высокой активностью застройщиков при строительстве компактных форматов жилья, что в свою очередь продиктовано интересом покупателей. Алексеев предположил, что из-за введения ограничений на строительство маленьких квартир, можно прогнозировать переключение спроса на апартаменты небольшого размера, поскольку их новое регулирование не затронет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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