В ХМАО водитель КАМАЗа насмерть сбил пенсионерку

В Нижневартовском районе водитель за рулем КАМАЗа насмерть сбил пенсионерку. 65-летняя женщина скончалась до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Югры в своем tg-канале.
«В 14:25 на улице Центральная в с. Охтеурье Нижневартовского района, 55-летний водитель „КАМАЗ“, по предварительным данным, при начале движения не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода», — сообщает tg-канал ведомства. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать бдительность и быть осторожными на дороге.
Ранее в Нижневартовске водитель сбил велосипедиста. Пострадавший оказался несовершеннолетним.
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