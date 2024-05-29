29 мая 2024

В ХМАО водитель КАМАЗа насмерть сбил пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе водитель насмерть сбил пенсионерку
В Нижневартовском районе водитель насмерть сбил пенсионерку Фото:

В Нижневартовском районе водитель за рулем КАМАЗа насмерть сбил пенсионерку. 65-летняя женщина скончалась до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Югры в своем tg-канале.

«В 14:25 на улице Центральная в с. Охтеурье Нижневартовского района, 55-летний водитель „КАМАЗ“, по предварительным данным, при начале движения не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода», — сообщает tg-канал ведомства. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать бдительность и быть осторожными на дороге.

Ранее в Нижневартовске водитель сбил велосипедиста. Пострадавший оказался несовершеннолетним.

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В Нижневартовском районе водитель за рулем КАМАЗа насмерть сбил пенсионерку. 65-летняя женщина скончалась до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Югры в своем tg-канале. «В 14:25 на улице Центральная в с. Охтеурье Нижневартовского района, 55-летний водитель „КАМАЗ“, по предварительным данным, при начале движения не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода», — сообщает tg-канал ведомства. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать бдительность и быть осторожными на дороге. Ранее в Нижневартовске водитель сбил велосипедиста. Пострадавший оказался несовершеннолетним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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