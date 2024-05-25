В Нижневартовске легковушка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
В Нижневартовске на кольце по улицам Чапаева и Ленина легковой автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы.
«Кольцо Чапаева, каньон. Сбили велосипедиста, если мне зрение не врет, либо самокатчика», — написал горожанин в «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД МВД России по ХМАО. Там подтвердили факт ДТП, уточнив, что пострадавшим является несовершеннолетний. Информация о состоянии велосипедиста и причинах ДТП выясняется.
ДТП с несовершеннолетним велосипедистом на кольце по улицам Чапаева и Ленина
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