25 мая 2024
24 мая 2024

В Нижневартовске сбили ребенка на велосипеде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске легковушка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
В Нижневартовске легковушка сбила несовершеннолетнего велосипедиста Фото:

В Нижневартовске на кольце по улицам Чапаева и Ленина легковой автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы.

«Кольцо Чапаева, каньон. Сбили велосипедиста, если мне зрение не врет, либо самокатчика», — написал горожанин в «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД МВД России по ХМАО. Там подтвердили факт ДТП, уточнив, что пострадавшим является несовершеннолетний. Информация о состоянии велосипедиста и причинах ДТП выясняется.

ДТП с несовершеннолетним велосипедистом на кольце по улицам Чапаева и Ленина
ДТП с несовершеннолетним велосипедистом на кольце по улицам Чапаева и Ленина
Фото:

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В Нижневартовске на кольце по улицам Чапаева и Ленина легковой автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы. «Кольцо Чапаева, каньон. Сбили велосипедиста, если мне зрение не врет, либо самокатчика», — написал горожанин в «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД МВД России по ХМАО. Там подтвердили факт ДТП, уточнив, что пострадавшим является несовершеннолетний. Информация о состоянии велосипедиста и причинах ДТП выясняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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