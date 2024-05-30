Екатеринбуржец на иномарке насмерть сбил пешехода. Фото

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Труп на улице Ключевская. Екатеринбург , смерть, труп, автомобиль, покойник, мертвый, рука
От удара у машины оторвался бампер Фото:

В Екатеринбурге на улице Бебеля водитель Hyundai насмерть сбил пешехода. После аварии автомобилист оттащил труп и принялся ждать скорую помощь, рассказал очевидец происшествия.

«На Бебеля около „Вкусно — и точка“ водитель на автомобиле Hyundai Solaris сбил мужчину возрастом около 50 лет. Автомобилист оттащил труп на асфальт и принялся ждать скорую», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. По словам других свидетелей, на место аварии приехали силовики.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что по данному факту информация в ведомство не поступала.

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В Екатеринбурге на улице Бебеля водитель Hyundai насмерть сбил пешехода. После аварии автомобилист оттащил труп и принялся ждать скорую помощь, рассказал очевидец происшествия. «На Бебеля около „Вкусно — и точка“ водитель на автомобиле Hyundai Solaris сбил мужчину возрастом около 50 лет. Автомобилист оттащил труп на асфальт и принялся ждать скорую», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. По словам других свидетелей, на место аварии приехали силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что по данному факту информация в ведомство не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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