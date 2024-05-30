От удара у машины оторвался бампер Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Бебеля водитель Hyundai насмерть сбил пешехода. После аварии автомобилист оттащил труп и принялся ждать скорую помощь, рассказал очевидец происшествия.

«На Бебеля около „Вкусно — и точка“ водитель на автомобиле Hyundai Solaris сбил мужчину возрастом около 50 лет. Автомобилист оттащил труп на асфальт и принялся ждать скорую», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. По словам других свидетелей, на место аварии приехали силовики.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что по данному факту информация в ведомство не поступала.