Лавров вспомнил про цинизм властей ФРГ при выплатах компенсаций блокадникам

01 июня 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

За время блокады от голода и обстрелов умерло, по разным данным, от 641 тысячи до 1 млн человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти ФРГ в свое время разделили блокадников Ленинграда на тех, кто заслуживает компенсации и тех, кто ее «недостоин». Об этом эпизоде вспомнил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности». Он назвал такие действия циничными. «В июле 2008 года власти ФРГ решили ввести единовременные выплаты блокадникам только еврейской национальности. [Они обосновали это тем, что] жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста», — сказал Лавров, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое заявление в российском МИД посчитали циничным. «Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны», — сказал Лавров. Глава МИД РФ отметил, что, несмотря на все усилия российского дипкорпуса, понимания у немецких властей найдено не было. В марте нынешнего года Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Конкретной реакции от Германии не последовало. Блокада Ленинграда продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За время блокады от голода и обстрелов умерло, по разным данным, от 641 тысячи до 1 млн человек. Многие скончались от последствий голода уже в эвакуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ФРГ в свое время разделили блокадников Ленинграда на тех, кто заслуживает компенсации и тех, кто ее «недостоин». Об этом эпизоде вспомнил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности». Он назвал такие действия циничными. «В июле 2008 года власти ФРГ решили ввести единовременные выплаты блокадникам только еврейской национальности. [Они обосновали это тем, что] жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста», — сказал Лавров, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое заявление в российском МИД посчитали циничным. «Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны», — сказал Лавров. Глава МИД РФ отметил, что, несмотря на все усилия российского дипкорпуса, понимания у немецких властей найдено не было. В марте нынешнего года Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Конкретной реакции от Германии не последовало. Блокада Ленинграда продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За время блокады от голода и обстрелов умерло, по разным данным, от 641 тысячи до 1 млн человек. Многие скончались от последствий голода уже в эвакуации.