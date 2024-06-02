02 июня 2024
01 июня 2024

В ХМАО прогнозируют потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте потеплеет до +15 градусов
В Сургуте потеплеет до +15 градусов Фото:

В ХМАО 5 июня обещают потепление до +15 градусов. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

«В Сургуте 5 июня температура воздуха ожидается днем до +15 градусов, а ночью — до +7 градусов. Ветер сильный — до девяти метров в секунду. Осадки не прогнозируются», — указано в прогнозе. 

В Нефтеюганске в этот день погода будет до +15 градусов. Ветер умеренный — до шести метров в секунду. В Нижневартовске обещают температуру воздуха до +14 градусов. Ветер прогнозируют сильный. В Когалыме также днем ожидается до +14 градусов. Ветер будет сильный. 

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В ХМАО 5 июня обещают потепление до +15 градусов. Об этом сообщает сервис Gismeteo. «В Сургуте 5 июня температура воздуха ожидается днем до +15 градусов, а ночью — до +7 градусов. Ветер сильный — до девяти метров в секунду. Осадки не прогнозируются», — указано в прогнозе.  В Нефтеюганске в этот день погода будет до +15 градусов. Ветер умеренный — до шести метров в секунду. В Нижневартовске обещают температуру воздуха до +14 градусов. Ветер прогнозируют сильный. В Когалыме также днем ожидается до +14 градусов. Ветер будет сильный. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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