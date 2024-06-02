В ХМАО прогнозируют потепление

В Сургуте потеплеет до +15 градусов
В ХМАО 5 июня обещают потепление до +15 градусов. Об этом сообщает сервис Gismeteo.
«В Сургуте 5 июня температура воздуха ожидается днем до +15 градусов, а ночью — до +7 градусов. Ветер сильный — до девяти метров в секунду. Осадки не прогнозируются», — указано в прогнозе.
В Нефтеюганске в этот день погода будет до +15 градусов. Ветер умеренный — до шести метров в секунду. В Нижневартовске обещают температуру воздуха до +14 градусов. Ветер прогнозируют сильный. В Когалыме также днем ожидается до +14 градусов. Ветер будет сильный.
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