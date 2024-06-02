02 июня 2024
01 июня 2024

Полпред Якушев: На Урале ветераны СВО сделают успешную карьеру в политике

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев привел в пример ХМАО и Челябинск, где бойцы СВО строят политическую карьеру
Владимир Якушев привел в пример ХМАО и Челябинск, где бойцы СВО строят политическую карьеру Фото:

В уральском федеральном округе появились примеры, когда ветераны СВО начали делать карьеру в политике. В Югре главой Березовского района назначен Руслан Александров, в Челябинске собирается баллотироваться в городскую думу Сергей Бормотов, и таких примеров будет еще больше. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил полномочный представитель президента РФ в УРФО Владимир Якушев.

«У нас уже есть пример, когда участник СВО стал главой Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В Челябинске при поддержке фонда ветеран возглавил региональную организацию ветеранов СВО, ведёт проект „Школа бального танца“ для жён и вдов участников СВО, баллотируется кандидатом в депутаты Челябинской городской думы. Уверен, что таких положительных примеров будет ещё много», — прокомментировал Якушев.

В продолжение темы он добавил, что уральские военнослужащие прошли отбор на обучение по программе «Время героев». Первый поток уже начал учиться 27 мая. «Получив образование, они смогут трудиться в органах власти разного уровня», — резюмировал уральский полпред.

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В уральском федеральном округе появились примеры, когда ветераны СВО начали делать карьеру в политике. В Югре главой Березовского района назначен Руслан Александров, в Челябинске собирается баллотироваться в городскую думу Сергей Бормотов, и таких примеров будет еще больше. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил полномочный представитель президента РФ в УРФО Владимир Якушев. «У нас уже есть пример, когда участник СВО стал главой Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В Челябинске при поддержке фонда ветеран возглавил региональную организацию ветеранов СВО, ведёт проект „Школа бального танца“ для жён и вдов участников СВО, баллотируется кандидатом в депутаты Челябинской городской думы. Уверен, что таких положительных примеров будет ещё много», — прокомментировал Якушев. В продолжение темы он добавил, что уральские военнослужащие прошли отбор на обучение по программе «Время героев». Первый поток уже начал учиться 27 мая. «Получив образование, они смогут трудиться в органах власти разного уровня», — резюмировал уральский полпред.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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