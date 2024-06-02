В Екатеринбурге в сети супермаркетов перестали продавать алкоголь

В сети магазинов «Верный» в Екатеринбурге не работает безналичный расчет. Также там невозможно купить алкогольную продукцию из-за отсутствия связи с сервером, об этом сообщили читатели URA.RU и подтвердили в супермаркете.
«Интернета нет, когда появится — неизвестно. Алкоголь не продаем, потому что там акцизный знак, его никак не просканировать из-за этого», — объяснил корреспонденту работник одного из магазинов. При этом другие представители сети заявили порталу E1, что «серверы компании подверглись хакерской атаке, а работа над восстановлением системы уже идет».
На данный момент сайт сети магазинов не открывается. Телефоны службы поддержки также недоступны.
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