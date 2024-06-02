02 июня 2024

В Екатеринбурге в сети супермаркетов перестали продавать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, супермаркет верный
Технический сбой в сети не могут устранить с субботы Фото:

В сети магазинов «Верный» в Екатеринбурге не работает безналичный расчет. Также там невозможно купить алкогольную продукцию из-за отсутствия связи с сервером, об этом сообщили читатели URA.RU и подтвердили в супермаркете.

«Интернета нет, когда появится — неизвестно. Алкоголь не продаем, потому что там акцизный знак, его никак не просканировать из-за этого», — объяснил корреспонденту работник одного из магазинов. При этом другие представители сети заявили порталу E1, что «серверы компании подверглись хакерской атаке, а работа над восстановлением системы уже идет».

На данный момент сайт сети магазинов не открывается. Телефоны службы поддержки также недоступны.

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В сети магазинов «Верный» в Екатеринбурге не работает безналичный расчет. Также там невозможно купить алкогольную продукцию из-за отсутствия связи с сервером, об этом сообщили читатели URA.RU и подтвердили в супермаркете. «Интернета нет, когда появится — неизвестно. Алкоголь не продаем, потому что там акцизный знак, его никак не просканировать из-за этого», — объяснил корреспонденту работник одного из магазинов. При этом другие представители сети заявили порталу E1, что «серверы компании подверглись хакерской атаке, а работа над восстановлением системы уже идет». На данный момент сайт сети магазинов не открывается. Телефоны службы поддержки также недоступны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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