В Екатеринбурге в сети супермаркетов перестали продавать алкоголь

03 июня 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Технический сбой в сети не могут устранить с субботы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сети магазинов «Верный» в Екатеринбурге не работает безналичный расчет. Также там невозможно купить алкогольную продукцию из-за отсутствия связи с сервером, об этом сообщили читатели URA.RU и подтвердили в супермаркете. «Интернета нет, когда появится — неизвестно. Алкоголь не продаем, потому что там акцизный знак, его никак не просканировать из-за этого», — объяснил корреспонденту работник одного из магазинов. При этом другие представители сети заявили порталу E1, что «серверы компании подверглись хакерской атаке, а работа над восстановлением системы уже идет». На данный момент сайт сети магазинов не открывается. Телефоны службы поддержки также недоступны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сети магазинов «Верный» в Екатеринбурге не работает безналичный расчет. Также там невозможно купить алкогольную продукцию из-за отсутствия связи с сервером, об этом сообщили читатели URA.RU и подтвердили в супермаркете. «Интернета нет, когда появится — неизвестно. Алкоголь не продаем, потому что там акцизный знак, его никак не просканировать из-за этого», — объяснил корреспонденту работник одного из магазинов. При этом другие представители сети заявили порталу E1, что «серверы компании подверглись хакерской атаке, а работа над восстановлением системы уже идет». На данный момент сайт сети магазинов не открывается. Телефоны службы поддержки также недоступны.