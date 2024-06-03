Родственники убитого прокурора ХМАО затребовали 20 млн рублей компенсации

Родственники экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина предъявили иск на 20 млн рублей Юрию Чекину, который обвиняется в заказном убийстве высокопоставленного силовика. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.
«Родственники Бедерина, мать и сын, подали гражданский иск [в адрес Чекина], каждый запросил по 10 миллионов рублей», — сообщил источник.
Информацию о том, что в окружном суде проводятся слушания по гражданскому иску URA.RU подтвердили в пресс-службе. Следующее заседание по делу Чекина состоится 7 июня 2024 года.
Ранее суд продлил арест Юрию Чекину. Он пробудет в СИЗО до 12 августа.
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