Родственники убитого прокурора ХМАО затребовали 20 млн рублей компенсации

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Потерпевшие затребовали 20 миллионов рублей компенсации
Потерпевшие затребовали 20 миллионов рублей компенсации Фото:

Родственники экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина предъявили иск на 20 млн рублей Юрию Чекину, который обвиняется в заказном убийстве высокопоставленного силовика. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.

«Родственники Бедерина, мать и сын, подали гражданский иск [в адрес Чекина], каждый запросил по 10 миллионов рублей», — сообщил источник.

Информацию о том, что в окружном суде проводятся слушания по гражданскому иску URA.RU подтвердили в пресс-службе. Следующее заседание по делу Чекина состоится 7 июня 2024 года.

Ранее суд продлил арест Юрию Чекину. Он пробудет в СИЗО до 12 августа.

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Родственники экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина предъявили иск на 20 млн рублей Юрию Чекину, который обвиняется в заказном убийстве высокопоставленного силовика. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом судебного разбирательства. «Родственники Бедерина, мать и сын, подали гражданский иск [в адрес Чекина], каждый запросил по 10 миллионов рублей», — сообщил источник. Информацию о том, что в окружном суде проводятся слушания по гражданскому иску URA.RU подтвердили в пресс-службе. Следующее заседание по делу Чекина состоится 7 июня 2024 года. Ранее суд продлил арест Юрию Чекину. Он пробудет в СИЗО до 12 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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