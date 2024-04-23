Подсудимому по делу о заказном убийстве прокурора ХМАО продлили арест

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Юрию Чекину продлили арест до 12 августа 2024 года Фото:

В суде ХМАО Юрию Чекину, подсудимому по делу о заказном убийстве прокурора округа Юрия Бедерина продлили арест. Он пробудет в СИЗО до 12 августа 2024 года, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«Меру пресечения в отношении Чекина Юрия Васильевича оставить без изменения: заключение под стражу. Продлить срок содержания под стражей на три месяца, до 12 августа 2024 года», — передает вердикт судьи журналист агентства.

Сторона защиты и сам Юрий Чекин просили изменить меру пресечения на домашний арест, залог или подписку о невыезде. Однако судья оставил меру без изменения, как ходатайствовал прокурор.

Ранее URA.RU писало, что присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на зампрокурора ХМАО. Они не признали вину Юрия Чекина.

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В суде ХМАО Юрию Чекину, подсудимому по делу о заказном убийстве прокурора округа Юрия Бедерина продлили арест. Он пробудет в СИЗО до 12 августа 2024 года, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «Меру пресечения в отношении Чекина Юрия Васильевича оставить без изменения: заключение под стражу. Продлить срок содержания под стражей на три месяца, до 12 августа 2024 года», — передает вердикт судьи журналист агентства. Сторона защиты и сам Юрий Чекин просили изменить меру пресечения на домашний арест, залог или подписку о невыезде. Однако судья оставил меру без изменения, как ходатайствовал прокурор. Ранее URA.RU писало, что присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на зампрокурора ХМАО. Они не признали вину Юрия Чекина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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