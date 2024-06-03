Шольц: применение оружия ФРГ против РФ не приведет к эскалации

04 июня 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Щольц уверен, что использование ВСУ немецкого оружия поможет защитить Харьков Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование немецких вооружений в районе Харьковской области не приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это только поможет Украине защитить Харьков. «В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков», — заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern. По его словам, решение об использовании немецкого оружия было тщательно продумано с союзниками ФРГ. Власти Германии объявили 31 мая о возможном использовании своего оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт считает, что в последнее время ВС РФ проводят масштабные атаки. По его словам, «для защиты от этих атак» можно использовать западные вооружения «в соответствии с международными правовыми обязательствами». Минобороны РФ заявило об отражении семи контратак ВСУ в Харьковской области, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Использование немецких вооружений в районе Харьковской области не приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это только поможет Украине защитить Харьков. «В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков», — заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern. По его словам, решение об использовании немецкого оружия было тщательно продумано с союзниками ФРГ. Власти Германии объявили 31 мая о возможном использовании своего оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт считает, что в последнее время ВС РФ проводят масштабные атаки. По его словам, «для защиты от этих атак» можно использовать западные вооружения «в соответствии с международными правовыми обязательствами». Минобороны РФ заявило об отражении семи контратак ВСУ в Харьковской области, передает RT.