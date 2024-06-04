В Екатеринбурге инвалиды помогают секретному заводу выполнить гособоронзаказ

Более 140 работников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) работают над гособоронзаказом в Екатеринбурге на заводе Уралтрансмаш (входит в состав корпорации «Ростех»). Об этом URA.RU рассказали на оборонном предприятии.
«Эти сотрудники очень ответственно относятся к работе. Все задания, которые мы им даём, они выполняют на совесть. Они пальцами чувствуют то, что не чувствуют обычные люди. Поэтому на некоторых операциях у таких сотрудников получается более качественная работа», — рассказал начальник цеха точного литья Иван Карабельников.
По его словам, традиция устраивать на работу сотрудников с ОВЗ существует 50 лет. Так, формовщик Наталья Кузнецова работает на предприятии более 20 лет. Её на завод привела мама, которая работала на Уралтрансмаше крановщицей. Женщина любит свою работу и с легкостью выполняет сложные задачи. «При утверждении штатного расписания руководство специально сохраняет вакансии для трудоустройства людей с ОВЗ или создает новые рабочие места в соответствии с региональными требованиями», — добавили на заводе.
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