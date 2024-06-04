Путин заявил о гибели урожая в 21 регионе РФ

Путин: в 21 регионе РФ из-за заморозков погибло около 1,2% урожая

04 июня 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, о последствиях заморозков в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 21 российском регионе из-за заморозка погибло порядка 1,2% урожая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства в формате видеоконференции. «У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, это примерно 1,2%», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания с кабмином проходит на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 21 российском регионе из-за заморозка погибло порядка 1,2% урожая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства в формате видеоконференции. «У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, это примерно 1,2%», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания с кабмином проходит на телеканале «Россия-24».