Путин заявил о гибели урожая в 21 регионе РФ

Владимир Путин заявил, о последствиях заморозков в России
В 21 российском регионе из-за заморозка погибло порядка 1,2% урожая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства в формате видеоконференции.
«У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, это примерно 1,2%», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания с кабмином проходит на телеканале «Россия-24».
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