Путин заявил о гибели урожая в 21 регионе РФ

Путин: в 21 регионе РФ из-за заморозков погибло около 1,2% урожая
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, о последствиях заморозков в России Фото:

В 21 российском регионе из-за заморозка погибло порядка 1,2% урожая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства в формате видеоконференции.

«У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, это примерно 1,2%», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания с кабмином проходит на телеканале «Россия-24».

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В 21 российском регионе из-за заморозка погибло порядка 1,2% урожая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства в формате видеоконференции. «У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, это примерно 1,2%», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания с кабмином проходит на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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