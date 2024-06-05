Польского посла с охраной заметили в аэропорту Кольцово. Фото

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Кшиштоф Краевский улетает из Екатеринбурга в Москву (архивное фото) Фото:

Посла Польши Кшиштофа Краевского заметили в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Он вместе с четырьмя охранниками проходил предполетный досмотр пассажиров, сообщил URA.RU читатель и поделился фото.

На кадрах видно, как польский дипломат стоит, подняв руки вверх и ожидая, когда служба безопасности пропустит его в стерильную зону аэровокзала. Вслед за ним проходят досмотр четыре охранника, сопровождавшие Краевского в Екатеринбурге. Предположительно, делегация улетит в Москву рейсом Аэрофлота в 14.55.

Визит посла на Урал носил неофициальный характер. Известно, что Краевский посетил мемориал ссыльным полякам в Режевском районе. На обратном пути его кортеж был замечен в нарушении ПДД. ГАИ начала проверку.

Вечером 4 июня у него был намечен ужин в ресторане «Строганов гриль», который не состоялся. К дипломату подошел его соотечественник, бежавший в Россию польский антифашист Марчин Миколаек. Он поинтересовался у Краевского, почему власти Польши поддерживают киевский режим и отправляют на Украину польских солдат. После этого посол ретировался к выходу, так и не ответив на вопросы.

Польский посол (на фото в центре) и его охрана покидают Екатеринбург
Польский посол (на фото в центре) и его охрана покидают Екатеринбург
Фото:

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Посла Польши Кшиштофа Краевского заметили в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Он вместе с четырьмя охранниками проходил предполетный досмотр пассажиров, сообщил URA.RU читатель и поделился фото. На кадрах видно, как польский дипломат стоит, подняв руки вверх и ожидая, когда служба безопасности пропустит его в стерильную зону аэровокзала. Вслед за ним проходят досмотр четыре охранника, сопровождавшие Краевского в Екатеринбурге. Предположительно, делегация улетит в Москву рейсом Аэрофлота в 14.55. Визит посла на Урал носил неофициальный характер. Известно, что Краевский посетил мемориал ссыльным полякам в Режевском районе. На обратном пути его кортеж был замечен в нарушении ПДД. ГАИ начала проверку. Вечером 4 июня у него был намечен ужин в ресторане «Строганов гриль», который не состоялся. К дипломату подошел его соотечественник, бежавший в Россию польский антифашист Марчин Миколаек. Он поинтересовался у Краевского, почему власти Польши поддерживают киевский режим и отправляют на Украину польских солдат. После этого посол ретировался к выходу, так и не ответив на вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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