Польского посла с охраной заметили в аэропорту Кольцово. Фото

05 июня 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Кшиштоф Краевский улетает из Екатеринбурга в Москву (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Посла Польши Кшиштофа Краевского заметили в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Он вместе с четырьмя охранниками проходил предполетный досмотр пассажиров, сообщил URA.RU читатель и поделился фото. На кадрах видно, как польский дипломат стоит, подняв руки вверх и ожидая, когда служба безопасности пропустит его в стерильную зону аэровокзала. Вслед за ним проходят досмотр четыре охранника, сопровождавшие Краевского в Екатеринбурге. Предположительно, делегация улетит в Москву рейсом Аэрофлота в 14.55. Визит посла на Урал носил неофициальный характер. Известно, что Краевский посетил мемориал ссыльным полякам в Режевском районе. На обратном пути его кортеж был замечен в нарушении ПДД. ГАИ начала проверку. Вечером 4 июня у него был намечен ужин в ресторане «Строганов гриль», который не состоялся. К дипломату подошел его соотечественник, бежавший в Россию польский антифашист Марчин Миколаек. Он поинтересовался у Краевского, почему власти Польши поддерживают киевский режим и отправляют на Украину польских солдат. После этого посол ретировался к выходу, так и не ответив на вопросы. Польский посол (на фото в центре) и его охрана покидают Екатеринбург Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посла Польши Кшиштофа Краевского заметили в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Он вместе с четырьмя охранниками проходил предполетный досмотр пассажиров, сообщил URA.RU читатель и поделился фото. На кадрах видно, как польский дипломат стоит, подняв руки вверх и ожидая, когда служба безопасности пропустит его в стерильную зону аэровокзала. Вслед за ним проходят досмотр четыре охранника, сопровождавшие Краевского в Екатеринбурге. Предположительно, делегация улетит в Москву рейсом Аэрофлота в 14.55. Визит посла на Урал носил неофициальный характер. Известно, что Краевский посетил мемориал ссыльным полякам в Режевском районе. На обратном пути его кортеж был замечен в нарушении ПДД. ГАИ начала проверку. Вечером 4 июня у него был намечен ужин в ресторане «Строганов гриль», который не состоялся. К дипломату подошел его соотечественник, бежавший в Россию польский антифашист Марчин Миколаек. Он поинтересовался у Краевского, почему власти Польши поддерживают киевский режим и отправляют на Украину польских солдат. После этого посол ретировался к выходу, так и не ответив на вопросы.