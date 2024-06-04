Свердловская ГАИ ищет польского посла, чей кортеж трижды нарушил ПДД

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Кортеж заметили в Режевском районе (архивное фото) Фото:

Инспекторы организовали проверку после появившегося видео, на котором кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского, предположительно, трижды нарушил правила дорожного движения в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекцией Свердловской области проводится проверка по факту опубликованного видео, на котором водители транспортных средств нарушают ПДД. В настоящее время автоинспекторами принимаются меры по установке личностей водителей и принятия мер административного воздействия в отношении причастных к нарушениям лиц», — отметили в ведомстве.

Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Его сопровождают четыре телохранителя. Дипломат побывал на мемориале польским ссыльным. По неофициальным данным, нарушение ПДД произошло на Режевском направлении, откуда возвращался Краевский.

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Инспекторы организовали проверку после появившегося видео, на котором кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского, предположительно, трижды нарушил правила дорожного движения в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Госавтоинспекцией Свердловской области проводится проверка по факту опубликованного видео, на котором водители транспортных средств нарушают ПДД. В настоящее время автоинспекторами принимаются меры по установке личностей водителей и принятия мер административного воздействия в отношении причастных к нарушениям лиц», — отметили в ведомстве. Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Его сопровождают четыре телохранителя. Дипломат побывал на мемориале польским ссыльным. По неофициальным данным, нарушение ПДД произошло на Режевском направлении, откуда возвращался Краевский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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