Свердловская ГАИ ищет польского посла, чей кортеж трижды нарушил ПДД

Инспекторы организовали проверку после появившегося видео, на котором кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского, предположительно, трижды нарушил правила дорожного движения в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Госавтоинспекцией Свердловской области проводится проверка по факту опубликованного видео, на котором водители транспортных средств нарушают ПДД. В настоящее время автоинспекторами принимаются меры по установке личностей водителей и принятия мер административного воздействия в отношении причастных к нарушениям лиц», — отметили в ведомстве.
Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Его сопровождают четыре телохранителя. Дипломат побывал на мемориале польским ссыльным. По неофициальным данным, нарушение ПДД произошло на Режевском направлении, откуда возвращался Краевский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!