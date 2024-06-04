Польский посол сбежал от вопросов антифашиста в ресторане Екатеринбурга. Видео

04 июня 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Кшиштоф Краевский скрылся в неизвестном направлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Посол Польши в России Кшиштоф Краевский по прибытии в Екатеринбург отправился в ресторан в центре города, где его встретил польский антифашист, бежавший в РФ — Марчин Миколаек. Он спросил дипломата о целесообразности поддерживать украинскую власть и отправлять им на помощь солдат из Польши. В ответ на это Краевский покинул заведение, спрятавшись за охранников, передает местный телеканал. «У господина посла хотел бы узнать, почему наше правительство [Польши] отправляет моих сограждан на фронт, чтобы они гибли за украинскую власть, за ту власть, которая поддерживает нацистский режим», — сказал Миколаек «Крику-ТВ», переводя свою речь в адрес посла. Как видно на кадрах, Краевский сначала прятался за меню, а потом в окружении охраны поспешил покинуть заведение. В конце концов кортеж из черных автомобилей посла скрылся. «Вместо того, чтобы ответить на пару вопросов господин посол прячется. Видимо ему нечего сказать нам — полякам. Не хочет дать информацию, сколько моих земляков уехало на фронт и сколько вернулось в гробах», — отметил Миколаек. Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В поездке его сопровождают четыре телохранителя. Дипломат успел побывать на мемориале польским ссыльным, его там заметили очевидцы. Другие пункты его программы не разглашаются. За действиями дипломата уже наблюдает Госавтоинспекция после нарушения ПДД его кортежем на Режевском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский по прибытии в Екатеринбург отправился в ресторан в центре города, где его встретил польский антифашист, бежавший в РФ — Марчин Миколаек. Он спросил дипломата о целесообразности поддерживать украинскую власть и отправлять им на помощь солдат из Польши. В ответ на это Краевский покинул заведение, спрятавшись за охранников, передает местный телеканал. «У господина посла хотел бы узнать, почему наше правительство [Польши] отправляет моих сограждан на фронт, чтобы они гибли за украинскую власть, за ту власть, которая поддерживает нацистский режим», — сказал Миколаек «Крику-ТВ», переводя свою речь в адрес посла. Как видно на кадрах, Краевский сначала прятался за меню, а потом в окружении охраны поспешил покинуть заведение. В конце концов кортеж из черных автомобилей посла скрылся. «Вместо того, чтобы ответить на пару вопросов господин посол прячется. Видимо ему нечего сказать нам — полякам. Не хочет дать информацию, сколько моих земляков уехало на фронт и сколько вернулось в гробах», — отметил Миколаек. Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В поездке его сопровождают четыре телохранителя. Дипломат успел побывать на мемориале польским ссыльным, его там заметили очевидцы. Другие пункты его программы не разглашаются. За действиями дипломата уже наблюдает Госавтоинспекция после нарушения ПДД его кортежем на Режевском направлении.