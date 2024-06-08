08 июня 2024

В Свердловскую область придет 30-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Начиная с 11 июня дневная температура не опустится ниже 28 градусов
Начиная с 11 июня дневная температура не опустится ниже 28 градусов Фото:

В Свердловской области с 11 по 15 июня температура воздуха будет варьироваться от 28 до 31 градуса тепла. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

Так, начиная с 11 июня, дневная температура не опустится ниже 28 градусов. Самыми жаркими днями станут 12 и 15 июня. В эти дни температура достигнет 31 градуса. В ночное время ожидается от 14 до 18 градусов тепла, пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Менее теплыми будут 9 и 10 июня. В воскресенье в регионе ожидается дождь и температура от 19 до 24 градусов, а в Екатеринбурге температура не поднимется выше 16 градусов.

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В Свердловской области с 11 по 15 июня температура воздуха будет варьироваться от 28 до 31 градуса тепла. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. Так, начиная с 11 июня, дневная температура не опустится ниже 28 градусов. Самыми жаркими днями станут 12 и 15 июня. В эти дни температура достигнет 31 градуса. В ночное время ожидается от 14 до 18 градусов тепла, пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Менее теплыми будут 9 и 10 июня. В воскресенье в регионе ожидается дождь и температура от 19 до 24 градусов, а в Екатеринбурге температура не поднимется выше 16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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