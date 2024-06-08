В Свердловскую область придет 30-градусная жара

В Свердловской области с 11 по 15 июня температура воздуха будет варьироваться от 28 до 31 градуса тепла. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
Так, начиная с 11 июня, дневная температура не опустится ниже 28 градусов. Самыми жаркими днями станут 12 и 15 июня. В эти дни температура достигнет 31 градуса. В ночное время ожидается от 14 до 18 градусов тепла, пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Менее теплыми будут 9 и 10 июня. В воскресенье в регионе ожидается дождь и температура от 19 до 24 градусов, а в Екатеринбурге температура не поднимется выше 16 градусов.
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