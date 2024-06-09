Свердловских водителей предупредили о густом тумане

Из-за тумана на дорогах будет плохая видимость
В Свердловской области ночью и утром 10 июня ожидается густой туман, видимость в котором — менее 0,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Ночью и утром 10 июня местами в Свердловской области ожидается туман с видимостью менее 500 метров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.
Весь день 9 июня в регионе шел дождь, однако в ближайшие дни ожидается теплая погода. В регионе с 11 по 15 июня температура воздуха будет варьироваться от 28 до 31 градуса тепла.
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