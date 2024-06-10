В Челябинске появится музей СВО

В Челябинске гордума совместно с вице-мэром по социальному развитию Сергеем Авдеевым прорабатывает идею организовать музей специальной военной операции (СВО). Об этом на аппаратном совещании 10 июня сообщил председатель гордумы Андрей Шмидт.
«Совместно с Сергеем Александровичем Авдеевым готовим вопрос по организации музея специальной военной операции, а также совместно с комитетом по делам образования и молодежной палаты города готовим на август месяц на Всероссийский молодежный патриотический форум городок трудовой добрести Челябинск-ДНР „Герои Танкограда. Путь победы“», — сообщил Шмидт.
Как отметил Шмидт, создать в России ряд музеев, посвященных СВО, поручил президент Владимир Путин в 2023 году. Эта задача касалась работы сразу нескольких министерств, а также ассоциации «Российское историческое общество». Важной частью экспозиций должны были стать связанные со спецоперацией артефакты.
Нижний Новгород на деле продемонстрировал, как должен выглядеть современный военный музей с применением современных выставочных, демонстрационных технологий. В нем — большая интерактивная часть, на экране можно посмотреть ролики по пяти темам, а именно обращение Путина, цели и задачи спецоперации, предпосылки, начало СВО, предпосылки борьбы за мир в Донбассе. Темы указаны на шевронах, в каждый из которых встроен электронный чип. Достаточно приложить такой шеврон к центру тумбы, и начнется нужный ролик.
На интерактивных экранах представлены исторические события в Донбассе с 2014 года, жизнь на освобожденных территориях — какими они были до и после обстрелов ВСУ, и как выглядят теперь, после их восстановления. Съемки на местах проводились специально для музея.
Отдельная важнейшая тема — особенности ведения информационной войны, участие в агрессии против России стран НАТО — все это также темы экспозиции в музее в Нижнем Новгороде. А еще — истории мирных жителей, а именно, что им пришлось пережить в это тяжелейшее время.
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