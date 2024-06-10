Кировский райсуд Екатеринбурга 10 июня назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы воспитательнице Яне Хакимовой, не уследившей за девочкой, которая удушилась шарфом на горке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы, с запретом заниматься преподавательской деятельностью на два года. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения.
Трагедия произошла 25 января садике № 180. Воспитанница спускалась с горки и застряла в ограждении, а шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Воспитатель не сразу заметила, что ребенок в беде. Врачи госпитализировали девочку, но через неделю она скончалась в больнице. Суд обязал выплатить родителям погибшей девочки 4,4 млн рублей.
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