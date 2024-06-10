В Екатеринбурге вынесли приговор воспитательнице садика, где удушилась девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело рассматривал Кировский районный суд
Дело рассматривал Кировский районный суд Фото:

Кировский райсуд Екатеринбурга 10 июня назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы воспитательнице Яне Хакимовой, не уследившей за девочкой, которая удушилась шарфом на горке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы, с запретом заниматься преподавательской деятельностью на два года. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения.

Трагедия произошла 25 января садике № 180. Воспитанница спускалась с горки и застряла в ограждении, а шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Воспитатель не сразу заметила, что ребенок в беде. Врачи госпитализировали девочку, но через неделю она скончалась в больнице. Суд обязал выплатить родителям погибшей девочки 4,4 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу
Приговор не вступил в законную силу
Фото:

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Кировский райсуд Екатеринбурга 10 июня назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы воспитательнице Яне Хакимовой, не уследившей за девочкой, которая удушилась шарфом на горке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы, с запретом заниматься преподавательской деятельностью на два года. Приговор не вступил в законную силу», — следует из сообщения. Трагедия произошла 25 января садике № 180. Воспитанница спускалась с горки и застряла в ограждении, а шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Воспитатель не сразу заметила, что ребенок в беде. Врачи госпитализировали девочку, но через неделю она скончалась в больнице. Суд обязал выплатить родителям погибшей девочки 4,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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