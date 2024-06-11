Названа причина задержания сотрудника института ФСИН в Москве

Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Задержанного подозревают в оправдании терроризма Фото:

Задержанного в Москве сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревают в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

«Сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревают в публичном призыве или оправдании терроризм», — сообщил источник из силовых ведомств. Его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании сотрудника института ФСИН. По данному факту СК возбудил дело. Однако конкретные обвинения, предъявленные ему, не раскрывались.

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Задержанного в Москве сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревают в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом сообщили источники в силовых структурах. «Сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревают в публичном призыве или оправдании терроризм», — сообщил источник из силовых ведомств. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось о задержании сотрудника института ФСИН. По данному факту СК возбудил дело. Однако конкретные обвинения, предъявленные ему, не раскрывались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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