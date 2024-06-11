Названа причина задержания сотрудника института ФСИН в Москве

Задержанного подозревают в оправдании терроризма
Задержанного в Москве сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревают в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом сообщили источники в силовых структурах.
«Сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревают в публичном призыве или оправдании терроризм», — сообщил источник из силовых ведомств. Его слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о задержании сотрудника института ФСИН. По данному факту СК возбудил дело. Однако конкретные обвинения, предъявленные ему, не раскрывались.
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