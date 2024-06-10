В Москве задержали сотрудника научно-исследовательского института ФСИН

Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России задержан по подозрению в преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
«В ходе совместной операции Главного управления собственной безопасности ФСИН России и ФСБ задержан сотрудник НИИ ФСИН России», — приводит слова представителя ведомства агентство. По факту задержания Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, и решается вопрос о выборе меры пресечения. Конкретные обвинения, предъявленные задержанному сотруднику, в сообщении ФСИН не раскрываются.
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