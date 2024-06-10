10 июня 2024

В Москве задержали сотрудника научно-исследовательского института ФСИН

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Сотрудника НИИ ФСИН задержали Фото:

Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России задержан по подозрению в преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

«В ходе совместной операции Главного управления собственной безопасности ФСИН России и ФСБ задержан сотрудник НИИ ФСИН России», — приводит слова представителя ведомства агентство. По факту задержания Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, и решается вопрос о выборе меры пресечения. Конкретные обвинения, предъявленные задержанному сотруднику, в сообщении ФСИН не раскрываются.

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Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России задержан по подозрению в преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН. «В ходе совместной операции Главного управления собственной безопасности ФСИН России и ФСБ задержан сотрудник НИИ ФСИН России», — приводит слова представителя ведомства агентство. По факту задержания Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, и решается вопрос о выборе меры пресечения. Конкретные обвинения, предъявленные задержанному сотруднику, в сообщении ФСИН не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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