МО показало видео уничтожения украинского Су-25 ударом «Ланцета»

Минобороны РФ представило видеозапись уничтожения украинского истребителя Су-25 боеприпасом «Ланцет». В записях показан момент удара по самолету.
«Кадры уничтожения самолета Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны. На видео заметен момент удара и последующее уничтожение самолета на авиабазе в Днепропетровской области.
Российские военнослужащие, управлявшие беспилотниками, выпустили барражирующий боеприпас «Ланцет» по стоянке истребителей ВСУ на авиабазе в Долгинцево. В результате прямого попадания, истребитель Су-25 был уничтожен, заключили в оборонном ведомстве.
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