МО показало видео уничтожения украинского Су-25 ударом «Ланцета»

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ВС РФ успешно поразили украинский истребитель Су-25
ВС РФ успешно поразили украинский истребитель Су-25 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ представило видеозапись уничтожения украинского истребителя Су-25 боеприпасом «Ланцет». В записях показан момент удара по самолету.

«Кадры уничтожения самолета Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны. На видео заметен момент удара и последующее уничтожение самолета на авиабазе в Днепропетровской области.

Российские военнослужащие, управлявшие беспилотниками, выпустили барражирующий боеприпас «Ланцет» по стоянке истребителей ВСУ на авиабазе в Долгинцево. В результате прямого попадания, истребитель Су-25 был уничтожен, заключили в оборонном ведомстве.

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Минобороны РФ представило видеозапись уничтожения украинского истребителя Су-25 боеприпасом «Ланцет». В записях показан момент удара по самолету. «Кадры уничтожения самолета Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны. На видео заметен момент удара и последующее уничтожение самолета на авиабазе в Днепропетровской области. Российские военнослужащие, управлявшие беспилотниками, выпустили барражирующий боеприпас «Ланцет» по стоянке истребителей ВСУ на авиабазе в Долгинцево. В результате прямого попадания, истребитель Су-25 был уничтожен, заключили в оборонном ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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