Российские бойцы две недели выживали в подбитом танке под обстрелом ВСУ. Видео

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Десантники две недели выживали в подбитом танке, корректируя удары ВС РФ по ВСУ
Десантники две недели выживали в подбитом танке, корректируя удары ВС РФ по ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два десантника 76 Псковской дивизии две недели удерживали позицию в подбитом танке, оборудовав в нем наблюдательный пост. Солдаты корректировали из подбитой техники удары артиллерии по живой силе ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал «ВДВ Псков ZOV».

«Оборудовав наблюдательный пост в подбитом танке, бойцы гвардейского Черноморского полка две недели вели корректировку огня артиллерии по технике и личному составу противника», — заявил telegram-канал «ВДВ Псков ZOV». Продукты и воду российские бойцы получали от товарищей с помощью дронов.

После того, как ВСУ обнаружили наблюдательный пункт, атаковали танк. Противник направил на устронение десантников десятки дронов-камикадзе и обстреливал их из артиллерийских орудий.

Двое военных позицию не оставили, они остановили продвижение противника и вернулись к российким войскам. За мужество и героизм оба получили государственные награды.

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Два десантника 76 Псковской дивизии две недели удерживали позицию в подбитом танке, оборудовав в нем наблюдательный пост. Солдаты корректировали из подбитой техники удары артиллерии по живой силе ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал «ВДВ Псков ZOV». «Оборудовав наблюдательный пост в подбитом танке, бойцы гвардейского Черноморского полка две недели вели корректировку огня артиллерии по технике и личному составу противника», — заявил telegram-канал «ВДВ Псков ZOV». Продукты и воду российские бойцы получали от товарищей с помощью дронов. После того, как ВСУ обнаружили наблюдательный пункт, атаковали танк. Противник направил на устронение десантников десятки дронов-камикадзе и обстреливал их из артиллерийских орудий. Двое военных позицию не оставили, они остановили продвижение противника и вернулись к российким войскам. За мужество и героизм оба получили государственные награды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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