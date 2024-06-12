Два десантника 76 Псковской дивизии две недели удерживали позицию в подбитом танке, оборудовав в нем наблюдательный пост. Солдаты корректировали из подбитой техники удары артиллерии по живой силе ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал «ВДВ Псков ZOV».
«Оборудовав наблюдательный пост в подбитом танке, бойцы гвардейского Черноморского полка две недели вели корректировку огня артиллерии по технике и личному составу противника», — заявил telegram-канал «ВДВ Псков ZOV». Продукты и воду российские бойцы получали от товарищей с помощью дронов.
После того, как ВСУ обнаружили наблюдательный пункт, атаковали танк. Противник направил на устронение десантников десятки дронов-камикадзе и обстреливал их из артиллерийских орудий.
Двое военных позицию не оставили, они остановили продвижение противника и вернулись к российким войскам. За мужество и героизм оба получили государственные награды.
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