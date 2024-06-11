Теневой мэр Перми Плотников официально стал Почетным жителем города. Фото

12 июня 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Владимир Плотников обещал прославить Пермь во всем мире Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин в День города 12 июня официально вручил звания почетных жителей города теневому мэру, депутату гордумы Владимиру Плотникову и президенту краевой Федерации каратэ киокушинкай Александру Алымову. Это произошло на церемонии в ДК Солдатова, передает корреспондент URA.RU. «Звание почетный гражданин города Перми присваивается за особые выдающиеся личные заслуги перед городом, способствующие укреплению развития города, росту его авторитета в России и на международном уровне», — отметили ведущие. Награды вручали Эдуард Соснин и спикер гордумы Дмитрий Малютин. Соснин поблагодарил всех присутствующих в зале почетных жителей Перми. «Вы наш образец. Своим трудолюбием и своим достижениями вы доказываете и показываете, что когда ты пермяк — для тебя все реально. И это мы должны рассказывать своим детям», — отметил он. Когда на сцену поднимался Владимир Плотников, его приветствовала «группа поддержки» из четырех молодых людей. Вероятно, это дети депутата. Они снимали происходящее не телефоны. Владимир Плотников отметил, что ему очень волнительно стоять на этой сцене и быть в рядах почетных граждан. Он пообещал, что сделает все, чтобы весь мир узнал про Пермь. Александр Алымов в своем ответном слове сказал, что ему неудобно стоять на этой сцене. Потому что все это — заслуга большой команды, частью которой он является. «Боевые искусства — это дисциплина, это воспитание бойцов и патриотов. А это очень важно в наше время», — отметил он. Решение о присвоении Плотникову и Алымову этих почетных званий приняла в мае гордума по представлению главы города Обоих награждают за достижения в сфере поддержки спорта. Ранее URA.RU подробно рассказывало биографию Владимира Плотникова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин в День города 12 июня официально вручил звания почетных жителей города теневому мэру, депутату гордумы Владимиру Плотникову и президенту краевой Федерации каратэ киокушинкай Александру Алымову. Это произошло на церемонии в ДК Солдатова, передает корреспондент URA.RU. «Звание почетный гражданин города Перми присваивается за особые выдающиеся личные заслуги перед городом, способствующие укреплению развития города, росту его авторитета в России и на международном уровне», — отметили ведущие. Награды вручали Эдуард Соснин и спикер гордумы Дмитрий Малютин. Соснин поблагодарил всех присутствующих в зале почетных жителей Перми. «Вы наш образец. Своим трудолюбием и своим достижениями вы доказываете и показываете, что когда ты пермяк — для тебя все реально. И это мы должны рассказывать своим детям», — отметил он. Когда на сцену поднимался Владимир Плотников, его приветствовала «группа поддержки» из четырех молодых людей. Вероятно, это дети депутата. Они снимали происходящее не телефоны. Владимир Плотников отметил, что ему очень волнительно стоять на этой сцене и быть в рядах почетных граждан. Он пообещал, что сделает все, чтобы весь мир узнал про Пермь. Александр Алымов в своем ответном слове сказал, что ему неудобно стоять на этой сцене. Потому что все это — заслуга большой команды, частью которой он является. «Боевые искусства — это дисциплина, это воспитание бойцов и патриотов. А это очень важно в наше время», — отметил он. Решение о присвоении Плотникову и Алымову этих почетных званий приняла в мае гордума по представлению главы города Обоих награждают за достижения в сфере поддержки спорта. Ранее URA.RU подробно рассказывало биографию Владимира Плотникова.