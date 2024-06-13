13 июня 2024

Власти ХМАО снизят налоги владельцам торговых центров

Владельцы торговых центров в ХМАО подпадут под новые налоговые льготы для МСП
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы торговых и деловых центров ХМАО подпадут под новые налоговые льготы для МСП
Владельцы торговых и деловых центров ХМАО подпадут под новые налоговые льготы для МСП Фото:

Власти ХМАО готовят законопроект о дополнительных льготах для малого и среднего бизнеса. Снижение налогов планируется для владельцев торговых и бизнес-центров, нежилых помещений, используемых под коммерцию, земельных участков, на которых ведется подсобное хозяйство, садоводства, либо подпадающих под категорию ИЖС. Документ размещен на сайте окружного правительства.

«Исчисленная сумма налога в отношении объектов недвижимого имущества <...> уменьшается для организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Настоящий закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года», — указано в распоряжении.

Законопроект должна будет одобрить окружная дума. Снижаться налог будет в зависимости от разницы начислений между рассматриваемым годом и 2023 годом. В 2024-м этот показатель будет снижен на 75%, в 2025-м — вполовину, в 2026-м — на 25%. При этом налог за 2023 год могут обнулить при соблюдении определенных условий.

Рассчитывать снижение налога будут от разницы между суммами, начисленными в рассматриваемом и 2023 годах. В 2024 году эту цифру планируют снизить на 75%, в 2025 — на 50%, а в 2026 — на 25%. В ряде случаев сумму налога в 2023 году при расчетах могут обнулить. «Налоговая льгота применяется при условии, если среднемесячная начисленная заработная плата работников налогоплательщика за предшествующий налоговый период составила не менее однократной величины МРОТ с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — гласит документ.

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Власти ХМАО готовят законопроект о дополнительных льготах для малого и среднего бизнеса. Снижение налогов планируется для владельцев торговых и бизнес-центров, нежилых помещений, используемых под коммерцию, земельных участков, на которых ведется подсобное хозяйство, садоводства, либо подпадающих под категорию ИЖС. Документ размещен на сайте окружного правительства. «Исчисленная сумма налога в отношении объектов недвижимого имущества <...> уменьшается для организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Настоящий закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года», — указано в распоряжении. Законопроект должна будет одобрить окружная дума. Снижаться налог будет в зависимости от разницы начислений между рассматриваемым годом и 2023 годом. В 2024-м этот показатель будет снижен на 75%, в 2025-м — вполовину, в 2026-м — на 25%. При этом налог за 2023 год могут обнулить при соблюдении определенных условий. Рассчитывать снижение налога будут от разницы между суммами, начисленными в рассматриваемом и 2023 годах. В 2024 году эту цифру планируют снизить на 75%, в 2025 — на 50%, а в 2026 — на 25%. В ряде случаев сумму налога в 2023 году при расчетах могут обнулить. «Налоговая льгота применяется при условии, если среднемесячная начисленная заработная плата работников налогоплательщика за предшествующий налоговый период составила не менее однократной величины МРОТ с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — гласит документ.
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