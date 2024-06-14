Путин лично поздравил с днем рождения молодого Героя России и пообещал подарок

Путин поздравил Героя России Белова с 28-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова, которому исполнилось 28 лет. Он также пообещал передать ему подарок по такому случаю.
«Начнем с приятного, сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава РФ пообещал вручить Белову подарок.
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