Путин лично поздравил с днем рождения молодого Героя России и пообещал подарок

14 июня 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Путин поздравил Героя России Белова с 28-летием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова, которому исполнилось 28 лет. Он также пообещал передать ему подарок по такому случаю. «Начнем с приятного, сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава РФ пообещал вручить Белову подарок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова, которому исполнилось 28 лет. Он также пообещал передать ему подарок по такому случаю. «Начнем с приятного, сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава РФ пообещал вручить Белову подарок.