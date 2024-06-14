Путин лично поздравил с днем рождения молодого Героя России и пообещал подарок

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин поздравил Героя России Белова с 28-летием Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова, которому исполнилось 28 лет. Он также пообещал передать ему подарок по такому случаю.

«Начнем с приятного, сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава РФ пообещал вручить Белову подарок.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова, которому исполнилось 28 лет. Он также пообещал передать ему подарок по такому случаю. «Начнем с приятного, сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава РФ пообещал вручить Белову подарок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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