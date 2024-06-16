16 июня 2024

В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

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Курбан-Байрам. Мариуполь, молитва, верующие, вера, ислам, религия, мусульмане
Мусульмане с 16 по 20 июня в 2024 году отмечают праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам Фото:

Во время празднования Курбан-байрам, известного также как Праздник жертвоприношения, в Турции около 16 тысяч человек получили порезы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

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«Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», — написал Коджа в своем сообщении в социальной сети. Он уточнил, что пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью, уточнил министр. Самое большое количество травмированных было зарегистрировано в столице Анкаре, где число пострадавших достигло 1274 человек. В Стамбуле пострадали 840 человек, а в Измире — 416.

Мусульмане с 16 по 20 июня в 2024 году отмечают важный праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам. В некоторых странах эти дни объявляются нерабочими. История, традиции и запреты на Курбан-Байрам — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин направил поздравление с праздником Курбан-байрам российским мусульманам.

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Во время празднования Курбан-байрам, известного также как Праздник жертвоприношения, в Турции около 16 тысяч человек получили порезы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter. «Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», — написал Коджа в своем сообщении в социальной сети. Он уточнил, что пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью, уточнил министр. Самое большое количество травмированных было зарегистрировано в столице Анкаре, где число пострадавших достигло 1274 человек. В Стамбуле пострадали 840 человек, а в Измире — 416. Мусульмане с 16 по 20 июня в 2024 году отмечают важный праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам. В некоторых странах эти дни объявляются нерабочими. История, традиции и запреты на Курбан-Байрам — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин направил поздравление с праздником Курбан-байрам российским мусульманам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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