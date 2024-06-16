В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

Во время празднования Курбан-байрам, известного также как Праздник жертвоприношения, в Турции около 16 тысяч человек получили порезы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
«Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», — написал Коджа в своем сообщении в социальной сети. Он уточнил, что пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью, уточнил министр. Самое большое количество травмированных было зарегистрировано в столице Анкаре, где число пострадавших достигло 1274 человек. В Стамбуле пострадали 840 человек, а в Измире — 416.
Мусульмане с 16 по 20 июня в 2024 году отмечают важный праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам. В некоторых странах эти дни объявляются нерабочими. История, традиции и запреты на Курбан-Байрам — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин направил поздравление с праздником Курбан-байрам российским мусульманам.
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