В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

17 июня 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Мусульмане с 16 по 20 июня в 2024 году отмечают праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Во время празднования Курбан-байрам, известного также как Праздник жертвоприношения, в Турции около 16 тысяч человек получили порезы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter. Новость по теме Российские мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Фоторепортаж «Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», — написал Коджа в своем сообщении в социальной сети. Он уточнил, что пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью, уточнил министр. Самое большое количество травмированных было зарегистрировано в столице Анкаре, где число пострадавших достигло 1274 человек. В Стамбуле пострадали 840 человек, а в Измире — 416. Мусульмане с 16 по 20 июня в 2024 году отмечают важный праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам. В некоторых странах эти дни объявляются нерабочими. История, традиции и запреты на Курбан-Байрам — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин направил поздравление с праздником Курбан-байрам российским мусульманам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время празднования Курбан-байрам, известного также как Праздник жертвоприношения, в Турции около 16 тысяч человек получили порезы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter. «Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», — написал Коджа в своем сообщении в социальной сети. Он уточнил, что пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью, уточнил министр. Самое большое количество травмированных было зарегистрировано в столице Анкаре, где число пострадавших достигло 1274 человек. В Стамбуле пострадали 840 человек, а в Измире — 416. Мусульмане с 16 по 20 июня в 2024 году отмечают важный праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам. В некоторых странах эти дни объявляются нерабочими. История, традиции и запреты на Курбан-Байрам — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин направил поздравление с праздником Курбан-байрам российским мусульманам.