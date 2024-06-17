Деньги для велодорожки мэрия Златоуста потратила на ремонт площадки у магазина

Деньги для обустройства велодорожки мэрия Златоуста (Челябинская область) потратила на ремонт площадки у магазина и банного комбината. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, нарушение выявила местная контрольно-счетная палата.
«В рамках муниципального контракта от 11 июля 2022 года, помимо работ по реализации инициативного проекта „Организация велодорожки“, приняты и оплачены работы по асфальтированию территорий возле магазина „Монетка“ и „Банно-прачечного комбината“», — отмечено в постановлении суда.
Совокупно заасфальтировано 1,6 тысячи кв метров полотна, причем почти 80% объема пришлось на работы возле магазина. Объекты построены и отремонтированы на восьмой линии проспекта Гагарина Златоуста. Нарушение аудиторы выявили спустя год после заключения контракта в ходе проверки.
Переплачена сумма в 1,658 млн рублей. Траты признали нецелевыми.
В суде юристы мэрии ссылались на правила дорожного движения и требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта. Однако суд данные ссылки признал несостоятельными. Он указал на то, что рекомендации не несут нормативного характера, а дорожка осталась без знаков и разметки.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в мэрию. В пресс-службе заявили, что судебный документ будет оспорен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!