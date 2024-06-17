Деньги для велодорожки мэрия Златоуста потратила на ремонт площадки у магазина

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Траты на ремонт площадки у магазина вместо расходов на велодорожку признаны нецелевыми
Траты на ремонт площадки у магазина вместо расходов на велодорожку признаны нецелевыми Фото:

Деньги для обустройства велодорожки мэрия Златоуста (Челябинская область) потратила на ремонт площадки у магазина и банного комбината. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, нарушение выявила местная контрольно-счетная палата.

«В рамках муниципального контракта от 11 июля 2022 года, помимо работ по реализации инициативного проекта „Организация велодорожки“, приняты и оплачены работы по асфальтированию территорий возле магазина „Монетка“ и „Банно-прачечного комбината“», — отмечено в постановлении суда.

Совокупно заасфальтировано 1,6 тысячи кв метров полотна, причем почти 80% объема пришлось на работы возле магазина. Объекты построены и отремонтированы на восьмой линии проспекта Гагарина Златоуста. Нарушение аудиторы выявили спустя год после заключения контракта в ходе проверки.

Переплачена сумма в 1,658 млн рублей. Траты признали нецелевыми.

В суде юристы мэрии ссылались на правила дорожного движения и требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта. Однако суд данные ссылки признал несостоятельными. Он указал на то, что рекомендации не несут нормативного характера, а дорожка осталась без знаков и разметки.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в мэрию. В пресс-службе заявили, что судебный документ будет оспорен.

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Деньги для обустройства велодорожки мэрия Златоуста (Челябинская область) потратила на ремонт площадки у магазина и банного комбината. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, нарушение выявила местная контрольно-счетная палата. «В рамках муниципального контракта от 11 июля 2022 года, помимо работ по реализации инициативного проекта „Организация велодорожки“, приняты и оплачены работы по асфальтированию территорий возле магазина „Монетка“ и „Банно-прачечного комбината“», — отмечено в постановлении суда. Совокупно заасфальтировано 1,6 тысячи кв метров полотна, причем почти 80% объема пришлось на работы возле магазина. Объекты построены и отремонтированы на восьмой линии проспекта Гагарина Златоуста. Нарушение аудиторы выявили спустя год после заключения контракта в ходе проверки. Переплачена сумма в 1,658 млн рублей. Траты признали нецелевыми. В суде юристы мэрии ссылались на правила дорожного движения и требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта. Однако суд данные ссылки признал несостоятельными. Он указал на то, что рекомендации не несут нормативного характера, а дорожка осталась без знаков и разметки. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в мэрию. В пресс-службе заявили, что судебный документ будет оспорен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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