Криминал в инциденте не усматривается
В Екатеринбурге 18 июня на улице Электриков рядом с белой Renault Logan обнаружили накрытый труп мужчины. К месту уже приезжала реанимация, рассказал очевидец.
«На Электриков, 18 лежит уже накрытый мужской труп. В машине две женщины. Недавно была реанимация, теперь ждут полицию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве пояснили, что в инциденте криминал не усматривается.
К месту вызвали полицию
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