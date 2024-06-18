В Екатеринбурге на Эльмаше нашли накрытый труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криминал в инциденте не усматривается
Криминал в инциденте не усматривается Фото:

В Екатеринбурге 18 июня на улице Электриков рядом с белой Renault Logan обнаружили накрытый труп мужчины. К месту уже приезжала реанимация, рассказал очевидец.

«На Электриков, 18 лежит уже накрытый мужской труп. В машине две женщины. Недавно была реанимация, теперь ждут полицию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве пояснили, что в инциденте криминал не усматривается.

К месту вызвали полицию
К месту вызвали полицию
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 18 июня на улице Электриков рядом с белой Renault Logan обнаружили накрытый труп мужчины. К месту уже приезжала реанимация, рассказал очевидец. «На Электриков, 18 лежит уже накрытый мужской труп. В машине две женщины. Недавно была реанимация, теперь ждут полицию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве пояснили, что в инциденте криминал не усматривается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...