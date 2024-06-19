В Москве возбудили уголовное дело из-за покупки экзаменов в МГМСУ

Против ряда преподавателей и студентов Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) заведено уголовное дело о взяточничестве из-за покупки результатов экзаменов. Об этом журналистам заявил информированный источник.
«Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов», — передает РИА Новости данные от источника. Детали расследования не уточняются.
Около 20 человек — преподаватели и студенты МГМСУ — были задержаны рано утром 19 июня у себя дома. В квартирах задержанных прошли обыски, изъята техника и документы. В спецоперации участвовало большое количество вооруженных силовиков, передает telegram-канал Baza. Расследование началось еще два года назад, когда один из студентов заплатил за экзамен, но зачет не получил, а его родственники после обратились к правоохранителям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.