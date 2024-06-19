19 июня 2024

В Москве возбудили уголовное дело из-за покупки экзаменов в МГМСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело заведено после задержание преподавателей и студентов за взятку в МГМСУ
Уголовное дело заведено после задержание преподавателей и студентов за взятку в МГМСУ Фото:

Против ряда преподавателей и студентов Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) заведено уголовное дело о взяточничестве из-за покупки результатов экзаменов. Об этом журналистам заявил информированный источник.

«Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов», — передает РИА Новости данные от источника. Детали расследования не уточняются.

Около 20 человек — преподаватели и студенты МГМСУ — были задержаны рано утром 19 июня у себя дома. В квартирах задержанных прошли обыски, изъята техника и документы. В спецоперации участвовало большое количество вооруженных силовиков, передает telegram-канал Baza. Расследование началось еще два года назад, когда один из студентов заплатил за экзамен, но зачет не получил, а его родственники после обратились к правоохранителям.

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Против ряда преподавателей и студентов Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) заведено уголовное дело о взяточничестве из-за покупки результатов экзаменов. Об этом журналистам заявил информированный источник. «Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов», — передает РИА Новости данные от источника. Детали расследования не уточняются. Около 20 человек — преподаватели и студенты МГМСУ — были задержаны рано утром 19 июня у себя дома. В квартирах задержанных прошли обыски, изъята техника и документы. В спецоперации участвовало большое количество вооруженных силовиков, передает telegram-канал Baza. Расследование началось еще два года назад, когда один из студентов заплатил за экзамен, но зачет не получил, а его родственники после обратились к правоохранителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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