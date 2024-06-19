Baza: в московском вузе проходят массовые задержания

19 июня 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Около 20 человек задержаны в московском вузе, пишет Baza Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Московском государственном медико-стоматологическом университете (МГМСУ) произошли массовые задержания студентов и преподавателей учебного заведения. Всего задержано около 20 человек. «Несколько десятков человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что около 20 человек, предположительно студенты и преподаватели, были доставлены в отдел полиции. По предварительным данным, мероприятия были проведены в связи с возможной покупкой экзаменов студентами. Среди задержанных был назван преподаватель стоматологического факультета. Очевидцы сообщают, что в спецоперации участвовало большое количество вооруженных силовиков. Также известны имена двух задержанных студентов — Бабаев и Муслимов. По информации источников, они собирали деньги с других студентов для передачи преподавателям. Один из родителей обратился в полицию с заявлением по данному факту. В настоящее время задержанные находятся в актовом зале отдела полиции, у них изъяты телефоны. Официальной информации о причинах и обстоятельствах произошедшего пока не поступало, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московском государственном медико-стоматологическом университете (МГМСУ) произошли массовые задержания студентов и преподавателей учебного заведения. Всего задержано около 20 человек. «Несколько десятков человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что около 20 человек, предположительно студенты и преподаватели, были доставлены в отдел полиции. По предварительным данным, мероприятия были проведены в связи с возможной покупкой экзаменов студентами. Среди задержанных был назван преподаватель стоматологического факультета. Очевидцы сообщают, что в спецоперации участвовало большое количество вооруженных силовиков. Также известны имена двух задержанных студентов — Бабаев и Муслимов. По информации источников, они собирали деньги с других студентов для передачи преподавателям. Один из родителей обратился в полицию с заявлением по данному факту. В настоящее время задержанные находятся в актовом зале отдела полиции, у них изъяты телефоны. Официальной информации о причинах и обстоятельствах произошедшего пока не поступало, передали в telegram-канале.