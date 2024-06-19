Baza: в московском вузе проходят массовые задержания

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Около 20 человек задержаны в московском вузе, пишет Baza Фото:

В Московском государственном медико-стоматологическом университете (МГМСУ) произошли массовые задержания студентов и преподавателей учебного заведения. Всего задержано около 20 человек.

«Несколько десятков человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что около 20 человек, предположительно студенты и преподаватели, были доставлены в отдел полиции. По предварительным данным, мероприятия были проведены в связи с возможной покупкой экзаменов студентами. Среди задержанных был назван преподаватель стоматологического факультета.

Очевидцы сообщают, что в спецоперации участвовало большое количество вооруженных силовиков. Также известны имена двух задержанных студентов — Бабаев и Муслимов. По информации источников, они собирали деньги с других студентов для передачи преподавателям. Один из родителей обратился в полицию с заявлением по данному факту. В настоящее время задержанные находятся в актовом зале отдела полиции, у них изъяты телефоны. Официальной информации о причинах и обстоятельствах произошедшего пока не поступало, передали в telegram-канале.

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В Московском государственном медико-стоматологическом университете (МГМСУ) произошли массовые задержания студентов и преподавателей учебного заведения. Всего задержано около 20 человек. «Несколько десятков человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что около 20 человек, предположительно студенты и преподаватели, были доставлены в отдел полиции. По предварительным данным, мероприятия были проведены в связи с возможной покупкой экзаменов студентами. Среди задержанных был назван преподаватель стоматологического факультета. Очевидцы сообщают, что в спецоперации участвовало большое количество вооруженных силовиков. Также известны имена двух задержанных студентов — Бабаев и Муслимов. По информации источников, они собирали деньги с других студентов для передачи преподавателям. Один из родителей обратился в полицию с заявлением по данному факту. В настоящее время задержанные находятся в актовом зале отдела полиции, у них изъяты телефоны. Официальной информации о причинах и обстоятельствах произошедшего пока не поступало, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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