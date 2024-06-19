19 июня 2024

На Уралмаше встало движение трамваев из-за смерти пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на перекрестке Донбасская - Черниговский (архивное фото)
Пробка на перекрестке Донбасская - Черниговский (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 20 июня возле перекрестка Донбасской — Черниговского в трамвае умер пассажир, из-за чего на участке образовался затор. Об этом рассказал очевидец.

«В районе перекрестка улицы Донбасской — переулка Черниговского встали трамваи. В одном из вагонов умер человек. На место приезжала реанимация», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное СУ СКР и «Гортранс». В следственном управлении воздержались от комментариев. Ответ от «Гортранса» на момент публикации получить не удалось.

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В Екатеринбурге утром 20 июня возле перекрестка Донбасской — Черниговского в трамвае умер пассажир, из-за чего на участке образовался затор. Об этом рассказал очевидец. «В районе перекрестка улицы Донбасской — переулка Черниговского встали трамваи. В одном из вагонов умер человек. На место приезжала реанимация», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное СУ СКР и «Гортранс». В следственном управлении воздержались от комментариев. Ответ от «Гортранса» на момент публикации получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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