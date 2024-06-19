На Уралмаше встало движение трамваев из-за смерти пассажира

В Екатеринбурге утром 20 июня возле перекрестка Донбасской — Черниговского в трамвае умер пассажир, из-за чего на участке образовался затор. Об этом рассказал очевидец.
«В районе перекрестка улицы Донбасской — переулка Черниговского встали трамваи. В одном из вагонов умер человек. На место приезжала реанимация», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное СУ СКР и «Гортранс». В следственном управлении воздержались от комментариев. Ответ от «Гортранса» на момент публикации получить не удалось.
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