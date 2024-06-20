Начальникам в мэрии Екатеринбурга поднимут зарплаты

Депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили повышение зарплат чиновникам

20 июня 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

С кадрами в мэрии Екатеринбурга непросто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению единогласно поддержала переименование комитетов и управлений мэрии в департаменты, что приведет к росту зарплат у начальников и их заместителей. Заседание прошло днем 20 июня, за ним следил корреспондент URA.RU. Окончательно новую структуру мэрии депутатам предстоит утвердить 25 июня. Если это произойдет, появятся департамент жилищного и коммунального хозяйства (сейчас управление), департамент культуры (управление), департамент физической культуры и спорта (управление), департамент землепользования (комитет), департамент благоустройства (комитет), департамент жилищной политики (комитет), департамент строительства (комитет), департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (комитет). Также в один департамент объединяют управления молодежной политики и международных связей. Новость по теме Соратница мэра переиграла главного казначея Екатеринбурга, блокировавшего реформу власти «В отношении специалистов в ходе реорганизации комитетов не произойдет ни увеличения, ни изменений зарплат. Мы говорим про стимулирование и удержание кадров именно управленческой команды. Так как мы сейчас не конкуренты в поисках управленцев. Разница в окладах примерно в среднем у руководителя управления или комитета после реорганизации будет на 15-20 тысяч. За год это примерно в пределах девяти миллионов», — добавила она. На вопросы депутатов, ожидать ли руководителям новых департаментов аттестации, Хазова ответила отрицательно. Данные, сколько сейчас в среднем получают руководители комитетов и управлений мэрии, разнятся. Один источник агентства сказал, что меньше 100 тысяч рублей, другой собеседник рассказал, что начальники отчитываются примерно о 2-2,4 миллиона рублей дохода в год, причем до вычета налогов. То есть ежемесячно на руки они могут получать до 145-170 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению единогласно поддержала переименование комитетов и управлений мэрии в департаменты, что приведет к росту зарплат у начальников и их заместителей. Заседание прошло днем 20 июня, за ним следил корреспондент URA.RU. Окончательно новую структуру мэрии депутатам предстоит утвердить 25 июня. Если это произойдет, появятся департамент жилищного и коммунального хозяйства (сейчас управление), департамент культуры (управление), департамент физической культуры и спорта (управление), департамент землепользования (комитет), департамент благоустройства (комитет), департамент жилищной политики (комитет), департамент строительства (комитет), департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (комитет). Также в один департамент объединяют управления молодежной политики и международных связей. «В отношении специалистов в ходе реорганизации комитетов не произойдет ни увеличения, ни изменений зарплат. Мы говорим про стимулирование и удержание кадров именно управленческой команды. Так как мы сейчас не конкуренты в поисках управленцев. Разница в окладах примерно в среднем у руководителя управления или комитета после реорганизации будет на 15-20 тысяч. За год это примерно в пределах девяти миллионов», — добавила она. На вопросы депутатов, ожидать ли руководителям новых департаментов аттестации, Хазова ответила отрицательно. Данные, сколько сейчас в среднем получают руководители комитетов и управлений мэрии, разнятся. Один источник агентства сказал, что меньше 100 тысяч рублей, другой собеседник рассказал, что начальники отчитываются примерно о 2-2,4 миллиона рублей дохода в год, причем до вычета налогов. То есть ежемесячно на руки они могут получать до 145-170 тысяч рублей.