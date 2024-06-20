Врач-акушер из ХМАО спасла жизнь беременной женщины, у которой открылось кровотечение в самолете

Врач акушер-гинеколог Сургутского Центра охраны материнства и детства Зарема Аскерова спасла жизни беременной женщины и ее будущего ребенка во время перелета из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Доктор оказала необходимую помощь пассажирке и настояла на экстренной посадке самолета, когда у будущей матери открылось кровотечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центра охраны материнства и детства.
Во время рейса Санкт-Петербург — Махачкала 4 июня у одной из пассажирок, летевшей со своим трехлетним сыном, началось кровотечение на 32-й неделе беременности. «Кровотечение усиливалось, и женщина потеряла около 450-500 мл крови. Центральное предлежание плаценты — это жизнеугрожающее состояние. В таких случаях мы экстренно разворачиваем операционную. В самолете это сделать невозможно. Хорошо, что экипаж меня услышал и мы совершили экстренную посадку», — передали слова Аскеровой в медучреждении.
Перед посадкой доктор поставила беременной капельницу с физраствором и пыталась остановить кровотечение. Неравнодушные пассажиры также оказывали посильную помощь женщине. Развернулась целая спасательная операция, а в аэропорту Саратова, где экстренно посадили самолет, беременную уже ждала машина скорой помощи.
В конечном итоге врачам удалось спасти и мать, и ребенка. Вес новорожденного, которого назвали Амир, составил почти 2 килограмма, а рост — 45 сантиметров. Два дня малыш провел на ИВЛ, после чего задышал самостоятельно.
В пресс-службе Центра охраны материнства и детства Сургута журналисту URA.RU рассказали, что кровотечение и предлежание плаценты — самая частая причина смерти беременных женщин. Даже в условиях города счет идет на минуты, поэтому ситуация была по-настоящему критической. Помимо всего прочего, доктор Аскерова взяла на себя ответственность за трехлетнего сына роженицы, доставив его к родственникам.
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