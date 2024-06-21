21 июня 2024

Врач рассказал, чем может быть опасно прокалывание ушей

Врач Продеус: раннее прокалывание ушей приводит к проблемам
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач не рекомендует прокалывать уши детям до семи лет
Врач не рекомендует прокалывать уши детям до семи лет Фото:

Прокалывание ушей в раннем возрасте может привести асимметрии мочек, гнойной инфекции и травмам. О последствиях процедуры заявил доктор медицинских наук Андрей Продеус.

«Проблемы более раннего прокалывания: асимметрия по мере роста, большая вероятность гнойной инфекции, отсутствие понимания процедуры. Маленькому ребенку не объяснишь, что трогать сережки и ушки после прокола нельзя, а это в разы увеличивает риск осложнений после пирсинга. Ребенок может и совершенно случайно задеть серьгой любой предмет и порвать мочку уха», — поделился Продеус в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что прокалывать уши лучше после семи лет.

Врач также считает, что при раннем прокалывании есть риск задеть акупунктурные точки, которые влияют на внутренние органы человека. Из-за опасности аллергии, первые серьги должны быть только из благородных металлов, а именно — из золота, заключил Продеус.

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Прокалывание ушей в раннем возрасте может привести асимметрии мочек, гнойной инфекции и травмам. О последствиях процедуры заявил доктор медицинских наук Андрей Продеус. «Проблемы более раннего прокалывания: асимметрия по мере роста, большая вероятность гнойной инфекции, отсутствие понимания процедуры. Маленькому ребенку не объяснишь, что трогать сережки и ушки после прокола нельзя, а это в разы увеличивает риск осложнений после пирсинга. Ребенок может и совершенно случайно задеть серьгой любой предмет и порвать мочку уха», — поделился Продеус в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что прокалывать уши лучше после семи лет. Врач также считает, что при раннем прокалывании есть риск задеть акупунктурные точки, которые влияют на внутренние органы человека. Из-за опасности аллергии, первые серьги должны быть только из благородных металлов, а именно — из золота, заключил Продеус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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