Врач рассказал, чем может быть опасно прокалывание ушей

Прокалывание ушей в раннем возрасте может привести асимметрии мочек, гнойной инфекции и травмам. О последствиях процедуры заявил доктор медицинских наук Андрей Продеус.
«Проблемы более раннего прокалывания: асимметрия по мере роста, большая вероятность гнойной инфекции, отсутствие понимания процедуры. Маленькому ребенку не объяснишь, что трогать сережки и ушки после прокола нельзя, а это в разы увеличивает риск осложнений после пирсинга. Ребенок может и совершенно случайно задеть серьгой любой предмет и порвать мочку уха», — поделился Продеус в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что прокалывать уши лучше после семи лет.
Врач также считает, что при раннем прокалывании есть риск задеть акупунктурные точки, которые влияют на внутренние органы человека. Из-за опасности аллергии, первые серьги должны быть только из благородных металлов, а именно — из золота, заключил Продеус.
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