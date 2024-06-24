На трассе М-5 из-за ДТП с грузовиком заблокировано движение в Челябинск

Грузовик заблокировал движение, въехав в ограждение на превышенной скорости
На трассе М-5 в Сосновском районе 24 июня из-за ДТП с грузовиком заблокировано движение в направлении Челябинска. Водитель въехал в ограждение, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал»,
«На км 1834 трассы М-5 „Урал“ около 13:40 произошло ДТП: грузовой автомобиль совершил наезд на межбарьерное ограждение. В результате движение по направлению в Челябинск сейчас заблокировано», — сообщили URA.RU в управлении.
Прежде, чем произошел наезд на ограждение, водитель превысил скорость. На участок направлены подрядный мастер и ГИБДД.
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