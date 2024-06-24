На трассе М-5 из-за ДТП с грузовиком заблокировано движение в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик заблокировал движение, въехав в ограждение на превышенной скорости
Грузовик заблокировал движение, въехав в ограждение на превышенной скорости Фото:

На трассе М-5 в Сосновском районе 24 июня из-за ДТП с грузовиком заблокировано движение в направлении Челябинска. Водитель въехал в ограждение, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал»,

«На км 1834 трассы М-5 „Урал“ около 13:40 произошло ДТП: грузовой автомобиль совершил наезд на межбарьерное ограждение. В результате движение по направлению в Челябинск сейчас заблокировано», — сообщили URA.RU в управлении.

Прежде, чем произошел наезд на ограждение, водитель превысил скорость. На участок направлены подрядный мастер и ГИБДД.

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На трассе М-5 в Сосновском районе 24 июня из-за ДТП с грузовиком заблокировано движение в направлении Челябинска. Водитель въехал в ограждение, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», «На км 1834 трассы М-5 „Урал“ около 13:40 произошло ДТП: грузовой автомобиль совершил наезд на межбарьерное ограждение. В результате движение по направлению в Челябинск сейчас заблокировано», — сообщили URA.RU в управлении. Прежде, чем произошел наезд на ограждение, водитель превысил скорость. На участок направлены подрядный мастер и ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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