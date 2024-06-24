В Челябинске 23 июня на забор детского сада №477 рухнуло дерево. Об этом URA.RU сообщил читатель. Инцидент подтвердили URA.RU в дошкольном учреждении.
«23 июня на территории детского сада 477 рухнуло дерево, больше не от ветра, а от старости. Хорошо, что это был выходной и детей не было», — сообщил URA.RU читатель.
В детском саду информацию о рухнувшем дереве подтвердили. Судя по фото, ствол дерева уже распилили, проводится расчистка территории от веток.
Из-за грозы и шторма, который нагрянул в Челябинскую область 23 июня, были зафиксированы многочисленные повреждения линий электропередач, падение веток и подтопление территорий. Штормовое предупреждение продлено до 25 июня.
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