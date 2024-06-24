В Челябинске упавшее дерево сломало забор детского сада. Фото

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Дерево упало на забор во время шторма (фото из архива)
Дерево упало на забор во время шторма (фото из архива) Фото:

В Челябинске 23 июня на забор детского сада №477 рухнуло дерево. Об этом URA.RU сообщил читатель. Инцидент подтвердили URA.RU в дошкольном учреждении.

«23 июня на территории детского сада 477 рухнуло дерево, больше не от ветра, а от старости. Хорошо, что это был выходной и детей не было», — сообщил URA.RU читатель.

В детском саду информацию о рухнувшем дереве подтвердили. Судя по фото, ствол дерева уже распилили, проводится расчистка территории от веток. 

Из-за грозы и шторма, который нагрянул в Челябинскую область 23 июня, были зафиксированы многочисленные повреждения линий электропередач, падение веток и подтопление территорий. Штормовое предупреждение продлено до 25 июня.

Рухнувшее дерево уже распилили
Рухнувшее дерево уже распилили
Фото:
Крупные ветки повредили забор детского сада
Крупные ветки повредили забор детского сада
Фото:

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В Челябинске 23 июня на забор детского сада №477 рухнуло дерево. Об этом URA.RU сообщил читатель. Инцидент подтвердили URA.RU в дошкольном учреждении. «23 июня на территории детского сада 477 рухнуло дерево, больше не от ветра, а от старости. Хорошо, что это был выходной и детей не было», — сообщил URA.RU читатель. В детском саду информацию о рухнувшем дереве подтвердили. Судя по фото, ствол дерева уже распилили, проводится расчистка территории от веток.  Из-за грозы и шторма, который нагрянул в Челябинскую область 23 июня, были зафиксированы многочисленные повреждения линий электропередач, падение веток и подтопление территорий. Штормовое предупреждение продлено до 25 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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